Dos protestas por falta de gas se registraron en Guarenas este sábado. "Estamos en la prehistoria cocinando a leña”

05-01-19.-Dos protestas por falta de gas doméstico se registraron en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda, durante la mañana de este sábado, reportó el portal El Pitazo.



La primera manifestación se produjo a las 8:30 am en el semáforo de Valle Verde de la Avenida Intercomunal Guarenas-Guatire. Vecinos de Las Clavelinas, El Parque, El Totumo y 29 de Julio trancaron la vía con sus bombonas, en protesta por no poder abastecerse de gas desde el pasado 22 de diciembre.



Por tratarse de una vía rápida, la Policía del Municipio Plaza acudió al lugar a mediar con los manifestantes para que fuese restablecido el tránsito vehicular, con el compromiso de coordinar con Pdvsa Gas Comunal el envío de un camión con el producto. Unos 200 cilindros fueron vendidos en el lugar a eso de las 10:00 am.



Al enterarse de este hecho, los vecinos de Piñal 1 y 2, Güeime, La Montañita y El Tanque que hacían cola desde las 3:00 am con sus bombonas, para esperar el camión que vende todos los sábados en la mañana en la entrada del Piñal 2, decidieron trancar la calle que conecta a estos barrios con el sector Ruiz Pineda, porque “el camión nunca llegó”.



Ana Lozada declaró que desde hace dos semanas no ha podido comprar el gas, lo que la ha obligado a ir a cocinar todos los días a casa de su mamá, quien reside en Ruiz Pineda donde hay gas directo.



Otros manifestantes indicaron que deben preparar sus alimentos a leña, mientras que otros utilizan hornillas eléctricas.



“Esto es insólito que en el país con las mayores reservas de gas y petróleo del mundo, estemos en la prehistoria cocinando a leña”, relató Adolfo Ramírez.



Pasada la 1:00 pm los protestantes decidieron retirarse del lugar y regresar a sus casas, cabizbajos y con sus cilindros vacíos. Ninguno de los cuerpos de seguridad del Estado llegó a la barriada para ofrecer una respuesta.