Abuelos rechazan pago de pensión mediante el monedero digital, alertan sobre protestas

03-01-19.-La alarma se prendió una vez más en los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con la noticia de que cobrarán su dinero mediante el monedero digital de la página Patria. “Se activarán las protestas desde la semana entrante para rechazar esta medida arbitraria del gobierno”, alertó Luis Cano, coordinador del Frente de Defensa de los Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y Ancianos.



En agencias bancarias de Caracas, adultos mayores mostraron su desacuerdo. “Tengo más de 15 años cobrando puntualmente, todos los meses la pensión con mi libreta de ahorros y en mi cuenta bancaria. Con el monedero el pago siempre será con retraso como ocurrió con el tercer mes de aguinaldo”, expresó David Gutiérrez, de 78 años de edad.



Carmen Farías, de 68 años de edad, manifestó que no quiere repetir la experiencia que vivió con la cancelación del tercer mes de la bonificación de fin de año. “Llevo dos semanas esperando a que se haga efectiva la transferencia del retroactivo por 2.700 bolívares del monedero digital a mi cuenta de ahorros en el banco”, dijo.



En diciembre los pensionados fueron sorprendidos por el anuncio del presidente Nicolás Maduro de que el tercer mes de aguinaldo se depositaría en petros, en la página Patria, convertibles en bolívares lo que significa que deben estar inscritos en ese portal y haber obtenido el carnet de la patria; sin embargo, el pago fue de 1.800 bolívares lo que luego llevó a depositar –esta vez solo en bolívares– el retroactivo de 2.700 bolívares, en cumplimiento de la orden de Maduro que incrementó el salario mínimo homologado con las pensiones de 1.800 a 4.500 bolívares mensuales a partir del 1º de diciembre.



Cano destacó que las personas mayores no pueden ser sometidas a retrasos en el pago de su pensión, pues muchos de ellas dependen de ese ingreso para subsistir.



Recordó que la pensión correspondiente a enero de 2019 fue cancelada, como debe ser, a través del depósito directo en la cuenta de cada beneficiario sin “el ilegal trámite burocrático de pasar por la página Patria, que es un procedimiento inconveniente y engorroso para los mayores”.



La mayoría de los adultos mayores no está familiarizada con el uso del Internet, esto es 70% de 4,7 millones de pensionados registrados en el IVSS y la misión en Amor Mayor, según reportes de la ONG.



Esto implica, agregó Cano, que los pensionados deben recurrir a un pariente, a un vecino o un cibercafé, pagando en este último caso 300 y 400 bolívares para que les realicen la gestión. Asimismo indicó que la transferencia también representa un costo adicional correspondiente a la comisión que cobran los bancos por esa operación.



El dirigente social también criticó la falta de transparencia y contradicciones en la información oficial lo que confunde muchísimo a los pensionados, que están cansados de anuncios ambiguos e imprecisos de los personeros gubernamentales, especialmente de los del Seguro Social. Por ello, Cano insistió en que las protestas se activarán este año por el pago correcto y a tiempo de las pensiones, el mejoramiento de los servicios públicos, la dotación de medicinas a precios accesibles y en rechazo a la hiperinflación ocasionada por las malas políticas socioeconómicas del gobierno.

