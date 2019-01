UBS predice que el dólar estadounidense se depreciará en 2019

la fortaleza del dólar disminuirá y se depreciará frente a otras monedas importantes en el mundo.

1 Ene. 2019 - Es probable que el dólar estadounidense se deprecie con el tiempo en 2019, a pesar de su fortaleza en el corto plazo respaldada por las tasas de interés favorables de los EE. UU. Y la volatilidad del mercado, según lo pronosticó UBS en su informe Year Ahead 2019.



El informe de pronóstico presentado por la Oficina Principal de Inversiones de UBS Global Wealth Management (GWM), señaló que el dólar ha permanecido sobrevaluado gracias a los "marcados diferenciales de tasas de interés a corto plazo positivos" en comparación con otros países, como los EE. UU. La Reserva Federal ha continuado con sus alzas de tasas.



Sin embargo, el informe señaló que la ventaja de la moneda posiblemente se reduciría el próximo año, ya que el dólar tendrá una presión bajista tanto a nivel nacional como geopolítico.



EL FUTURO DE FED SE MUEVE AL PESO EN EL DÓLAR



Se espera que la Fed se acerque al final de su ciclo de aumento de tasas en 2019, y los déficits fiscales y de cuenta corriente de EE. UU. Pondrán al dólar en una trayectoria descendente, dijo la multinacional suiza de inversiones y compañía de servicios financieros.



La semana pasada, la Fed construyó la posibilidad de un alza en las tasas de interés en diciembre por cuarta vez este año, y dijo que "probablemente se justificaría bastante pronto", según el acta de la sesión del 7 al 8 de noviembre del Mercado Abierto Federal. Comité, que fija las tasas de interés.



Sin embargo, la Reserva Federal enfatizó que consideraría cambiar el término "aumentos más graduales" de la tasa de fondos federales en sus declaraciones futuras, lo que generó inquietudes sobre cuánto tiempo continuarán las alzas trimestrales del banco central en 2019.



Geopolíticamente, aunque la persistente incertidumbre sobre la tensión comercial entre EE. UU. Y China ha apuntalado la demanda del dólar como moneda de refugio, Europa y Japón están llevando a cabo la normalización de políticas, lo que UBS cree que frenaría la ventaja comparativa del billete verde.



Mark Haefele, director de inversiones de UBS GWM, dijo que otras monedas estaban subvaloradas, ya que la demanda del dólar como moneda de refugio aumentó debido a la persistente volatilidad del mercado. Sin embargo, los cambios potenciales en las tasas de interés de EE. UU. Afectarán al dólar en el próximo año.



"Creo que lo que decimos es que en el corto plazo, la tensión comercial (EE. UU. Y China) podría aumentar un poco la fortaleza del dólar desde aquí. Pero una gran cantidad de diferenciales de tasas de interés, los rendimientos más altos (de los bonos del Tesoro a corto plazo) En los Estados Unidos, los precios están ahora. Así que, con el tiempo, esperaremos que el dólar sobrevaluado caiga ", explicó Haefele.



El dólar estadounidense extendió las pérdidas en las últimas operaciones del martes, ya que una curva de rendimiento invertida de los bonos del Tesoro de los EE.



Los rendimientos de los bonos a dos años y de los bonos a tres años superaron el rendimiento a cinco años por segundo día consecutivo el martes, creando una inversión de la curva de rendimientos, que normalmente se considera un precursor de una desaceleración económica.



Además del impacto adverso, UBS también vio un "alza adicional limitada" en el futuro del bono del Tesoro estadounidense a 10 años.



Haefele dijo que la flexibilización cuantitativa del banco central de EE. UU. También empeoraría la curva al reducir los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU.



"La inversión no es un predictor tan grande de una recesión en general, ya que puede haber muchos meses de desabastecimiento antes de que se produzca esa recesión. Segundo, en este ciclo, la flexibilización cuantitativa del banco central suprime la parte más larga de la curva de rendimiento. tal vez 100 puntos básicos ... Así que eso aplana la curva ", explicó.



"No se puede simplemente mirar esta curva de rendimiento y compararla con el pasado, porque el banco central ha reaccionado de manera tan diferente. Este aplanamiento forzado puede persistir siempre y cuando no haya una recuperación de la inflación", agregó.



POLÍTICA DE NORMALIZACIÓN EN OTRA PARTE DEL MUNDO



De cara al futuro, la fortaleza del dólar disminuirá y se depreciará frente a otras monedas importantes en el mundo. Aparecerá un amplio diferencial de tasas de interés entre el dólar y otras monedas como el euro, el franco suizo y el yen japonés, según los informes de los bancos centrales de las naciones mencionadas, que normalizan sus políticas monetarias.



"El Banco Central Europeo (BCE) solo comenzará a normalizar las tasas de interés, lo que hará que los diferenciales se reduzcan y que la ventaja del dólar disminuya", dijo USB en el informe.



Europa también ha tratado de promover un uso global más amplio de su moneda. La Comisión Europea publicó el miércoles las propuestas para mejorar el papel del euro en los pagos internacionales y como moneda de reserva, especialmente en los mercados financieros y de productos básicos, ya que la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán había obligado a muchas empresas europeas a interrumpir sus negocios con Irán.



Del mismo modo, el Banco Nacional de Suiza, según UBS, también aumentará su tasa de interés después de una primera subida de tipos por parte del BCE en 2019 en medio de la incertidumbre mundial, lo que elevará el franco suizo frente al dólar.



En otras partes de Asia, dado que el primer ministro japonés ha depreciado el yen japonés (JPY) para apuntalar la economía del país, la moneda está actualmente subvaluada.



El Banco de Japón (BOJ) ha estado considerando retirar su estímulo monetario ya que la inflación está volviendo a la normalidad. Bajo tal status quo, la institución financiera suiza creía que el JPY "podría comenzar a fortalecerse nuevamente".



Otro impulso para el JPY es el aumento proyectado de los rendimientos de la deuda pública japonesa a 10 años en 2019, "a medida que el BOJ comienza a normalizar lentamente su política monetaria", según el informe.