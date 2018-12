(VIDEO) Julio Escalona en la ANC contó verdades a ministros y a constituyentes

18 Ic. 2018 - El constituyente Julio Escalona pidió este martes 18 de diciembre a los demás integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) revitalizar este cuerpo plenipotenciario del país, por considerar que "la expectativa que se creó en el pueblo venezolano" con su elección no se ha sabido cumplir.

Durante su participación en una sesión especial de la ANC, en la que se aprobó la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del año 2019, Escalona realizó una serie de críticas y autocríticas al organismo sobre su desenvolvimiento en el marco de la actual coyuntura político-económica que atraviesa Venezuela.

"Esta ANC puede destituir a un ministro. No estoy amenazando a nadie, pero puede hacerlo. Esta ANC ha sido absolutamente disciplinada y no ha querido sobrepasar sus atribuciones y tomar atribuciones que son del Ejecutivo Nacional, pero hay problemas que la gente nos emplaza en la calle. Los que andamos en la calle llegamos al borde del insulto. La gente está molesta con nosotros porque considera que no estamos haciendo nuestro trabajo. Yo creo que se impone la revitalización de esta ANC", dijo.

En ese sentido, Escalona propuso que esta instancia se declare en emergencia para enfrentar el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a la movilización nacional. "Propongo formalmente que esta ANC se declare en emergencia para enfrentar la emergencia", recalcó.

En relación a la política de precios acordados que implementó el Ejecutivo, aseveró que este mecanismo "no está funcionando" y propuso que la ANC invite cordialmente al funcionario encargado del proceso para que explique por qué se insiste en esta estrategia.

También rechazó que los insumos importados para alimentos se entreguen solamente a los grandes empresarios privados del país, e indicó que se debe eliminar el Ministerio para la Alimentación. "Los canales de distribución privada organizan el bachaqueo, el contrabando, lo que se acapara, y no alcanza para las comunas y pequeños y medianos productores. (…) Es un ministerio (el de alimentación) contrario a la alimentación, que conspira contra ella", añadió.