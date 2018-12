CAF aprueba crédito de $500 millones al BCV

Credito: Archivo

18-12-18.-El directorio de CAF aprobó un nuevo crédito por $500 millones para Venezuela “con el objetivo de mitigar riesgos de liquidez y brindar apoyo macroeconómico”, dijo el organismo en un comunicado.



Este es el segundo préstamo en un año que el banco de desarrollo otorga al gobierno de Nicolás Maduro. En diciembre de 2017 se entregó uno por $400 millones y en junio de este año S&P señaló que el país complicaba la calificación de CAF.



Hasta el primer semestre de este año el país tenía pagos atrasados con CAF por $60 millones.



“CAF aprueba financiamiento extra a un Banco Central que no publica estadísticas económicas hace 3 años, que maneja un régimen cambiario fraudulento, que compra ‘oro de sangre’ y cuyo Presidente ejerce el cargo ilegalmente. Criterios de eligibilidad torcidos”, dijo en Twitter el economista Leonardo Vera.



Por su parte, el diputado Ángel Alvarado, quien junto a otros parlamentarios había solicitado a CAF no aprobar el crédito, calificó la operación como “decepcionante que CAF haya decidido financiar a la dictadura”



“Lo hacen incurriendo en ‘esquema ponzi’ donde aprueban un crédito para pagar otro crédito y así maquillar su balance y esconder el default de Venezuela”, dijo.



CAF señala en su comunicado que “la institución ha aprobado más de $6.700 millones en este tipo de operaciones a favor de 12 países miembros en América Latina y el Caribe para brindar apoyo macroeconómico y contribuir a la estabilidad económica regional”.



No se detallaron las condiciones del préstamo ni la posición actual de Venezuela en sus pagos.

