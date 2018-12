Sudeban anuncia calendario sobre los días feriados laborales y bancarios del 2019

Credito: Web

17-12-18.-La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó sobre los días feriados laborales y bancarios para el año 2019, quedando los días feriados (12), y bancarios (6), la banca tendrá (18) días de asueto, sin contar los sábados y domingos.



Algunas instituciones bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales.



Y durante estos días las personas podrán acceder a algunos de los servicios y transacciones que ofrece la banca, como consultas, retiros, depósitos y pagos, a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por Internet.



El calendario completo de los días feriados y lunes bancarios aplicables para el sector son los siguientes:



Martes 1 de enero: Año Nuevo



Domingo 6 de enero: Día de Reyes (No se ejecuta feriado por ser fin de semana)



Lunes 4 y martes 5 de marzo: Carnaval



Martes 19 de marzo: Día de San José



Jueves 18 de abril: Semana Santa



Viernes 19 de abril: Semana Santa (Movimiento precursor de la Independencia)



Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajador.



Jueves 30 de mayo: Ascensión del Señor (lunes 3 de junio)



Jueves 13 de junio: Día de San Antonio (lunes 17 de junio)



Jueves 20 de junio: Corpus Christi (lunes 24 de junio)



Lunes 24 de junio: Batalla de Carabobo



Sábado 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo (No se ejecuta feriado por ser fin de semana)



Viernes 5 de julio: Día de la Independencia



Miércoles 24 de julio: Natalicio del Libertador



Jueves 15 de agosto: Asunción de Nuestra Señora (lunes 19 de agosto)



Miércoles 11 de septiembre: Día de la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela (lunes 16 de septiembre)



Sábado 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena



Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (lunes 4 de noviembre)



Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (No se ejecuta feriado por ser fin de semana)



Martes 24 de diciembre: Feriado Nacional



Miércoles 25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor



Martes 31 de diciembre: Feriado Nacional.