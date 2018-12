(AUDIO) Elías Jaua: Venezuela necesita una solución política al problema económico

*Escuche aquí la entrevista

16 Dic. 2018 - “Hay que hacer un esfuerzo para levantar la producción nacional, los escasos recursos que tengamos tenemos que invertirlos en los insumos y repuestos necesarios para activar la agricultura, la petroquímica, la industria ligera, y principalmente resolver el tema de PDVSA y levantar su producción”, afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano durante su participación en el programa Diálogo Con, transmitido por el canal de televisión Televen.



Asimismo, Jaua indicó que para el referido repunte de la producción nacional, es necesaria la consolidación de un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición venezolana, respecto al funcionamiento del Poder Legislativo Nacional, con la finalidad de poder atender el asunto de la deuda externa y acceder a nuevas fuentes de financiamiento; asimismo, es fundamental el desmontaje de las mafias que se lucran de actividades ilegales como el “bachaqueo” y el contrabando de extracción y otras que entorpecen la sana actividad económica. Estos tres serían los elementos principales que permitirían la recuperación de la economía venezolana.



Sobre la reactivación de la actividad agrícola, Jaua hizo énfasis en la necesidad de “un trabajo concertado con todos: el campesinado, el pequeño productor los medianos y grandes productores”, y agregó que se debe calcular “cuánto se necesita importar y cuánto somos capaces de producir en un período corto para ahorrar los dólares que estamos gastando en la importación de alimentos e invertirlos en la producción agrícola para reactivar la economía nacional”.



Igualmente, Elías Jaua recordó que durante la primera década de la Revolución Bolivariana se logró un récord de producción agrícola, y que “hoy tenemos, gracias a la inversión realizada por el Gobierno del Comandante Hugo Chávez, más capacidad, más plataforma científica y tecnológica, para levantar la producción que hace 20 años no existía”.



2019: recuperación, tranquilidad y unión



Acerca de sus expectativas para el año venidero, el dirigente Revolucionario se mostró optimista, y señaló que “con un acuerdo político entre los venezolanos y venezolanas, el año 2019, en vez de ser un año de hecatombe, de tragedia, como lo vaticinan en el mundo, podemos convertirlo en un año de concreción definitiva de la recuperación económica, la tranquilidad, la reunificación de los venezolanos y las venezolanas; yo tengo mucha fe en que así será porque nuestro pueblo se lo merece”, expresó.



En ese sentido, Jaua expresó sus deseos de que Venezuela emerja de esta compleja situación “como un país independiente, soberano, con dignidad, y que los venezolanos nos reencontremos en nuestras diferencias y podamos procesar democráticamente esas diferencias”, dijo.



En opinión de Jaua, “el pueblo venezolano se merece volver a una etapa como la que vivimos entre el 2006 y 2012, de crecimiento económico, con inclusión social, con prosperidad, con todos los derechos, con participación política, con una oposición que respetaba al gobierno electo democráticamente del Comandante Hugo Chávez y un Gobierno que reconocía los espacios de gobernaciones, alcaldías, y fracción parlamentaria que había logrado la oposición”, aseveró.



El diálogo es necesario



Elías Jaua insistió en que para lograr la estabilidad política y económica de nuestro país, es necesario un diálogo entre el Gobierno y los sectores que se oponen a la Revolución Bolivariana, el cual “tiene que partir de la renuncia a cualquier forma de violencia y tiene que pasar por anteponer el interés de la familia, del pueblo venezolano, de la Patria, nuestra Independencia, nuestra soberanía”, dijo.



Del mismo modo, Jaua apuntó que un acuerdo político entre ambas partes “puede ayudar a desmontar toda esa arquitectura de aislamiento, de bloqueo, al que lamentablemente algunos dirigentes de la oposición han contribuido y han hecho lobby para que eso ocurra”.



Jaua subrayó la vocación de diálogo del Presidente de la República Nicolás Maduro, quien en repetidas ocasiones ha convocado a la oposición a dialogar “buscando mecanismos a través de diversos actores internacionales, para lograr que efectivamente pueda haber al menos un sector de la oposición que entienda y que asuma con madurez que por encima de la dura confrontación política que estamos viviendo, está el interés del país del pueblo y de la familia venezolana”, dijo.



Además, Jaua indicó que han sido dos los factores que han hecho imposible el avance para lograr un acuerdo político con la oposición venezolana, “el primero, la pugna interna entre la oposición y el segundo, las presiones externas que desde Bogotá o los Estados Unidos se han ejercido contra la posibilidad de que los venezolanos lleguemos a un acuerdo independientemente de nuestras diferencias políticas”, destacó.



Participación popular



El dirigente Revolucionario Elías Jaua reiteró que la vía democrática es la única manera de superar las dificultades generadas por la guerra económica, “con un pueblo participando activamente, votando, pero además de votar, en las múltiples instancias de participación popular que hay en Venezuela”.



Es por eso que “el pueblo no puede alejarse de la política, no puede abstenerse de participar en las elecciones, tiene que votar, pero además el pueblo tiene que participar, diariamente demandar, interpelar a sus autoridades, exigir rectificaciones, ése es el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la política, de lo público”, finalizó Jaua.