Fondo Monetario objeta datos aportados por BCV

Sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington Credito: web

15-12-18.-Inconsistencias en el dato del Producto Interno Bruto y del índice de precios al consumidor (inflación) objetó el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Banco Central de Venezuela, que en noviembre pasado entregó del año 2007.



De acuerdo con una fuente ligada al ente emisor venezolano, “del Fondo Monetario enviaron una carta haciendo referencia a la inconsistencia estadística de los agregados en el valor del índice de precios y anunciando la solicitud de nueva información (...) agregaron un cuestionario donde precisan la información requerida”.



Aunque de momento el FMI no ha revelado los datos que le aportó Venezuela el pasado 20 de noviembre, las cifras oficiales de Venezuela, según la agencia Bloomberg, admiten que la inflación se salió de control al cerrar 2017 en 860%, mientras que la economía se contrajo 15,7% siendo el cuarto año consecutivo de recesión.



“Los técnicos del FMI hacen hincapié en los datos fiscales de ingresos y gastos que entregó BCV y el Ministerio de Finanzas que son incongruentes, en su cuestionario el Fondo solicita la precisiones sobre estas cifras”, agregó la fuente a este rotativo.



El conjunto de datos enviados al FMI apunta a caídas abrumadoras en 2017 en todas las áreas principales de la economía. De acuerdo con la información de Bloomberg, el sector petrolero cayó 15%, mientras que las importaciones públicas se contrajeron 27% y las importaciones privadas se desplomaron 51%.



El BCV también enviará datos del primer semestre de 2018, que aún se está compilando, según la fuente consultada.



Las cifras ofrecidas por Bloomberg distan de las aportadas por la agencia británica especializada en economía, Reuters, que, también citando fuentes del Banco Central de Venezuela, daba cuenta de un decrecimiento de un 16,6%, mientras la inflación había escalado hasta un 2.800% el año 2017.



El FMI estaría exigiendo a las autoridades venezolanas más datos sobre los resultados financieros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones, agregaron las fuentes.



El Fondo Monetario Internacional ya adelantó el pasado jueves que evalúa las estadísticas económicas suministradas con retraso por Venezuela.



El portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo a reporteros que la junta directiva se reunirá en las próximas semanas para determinar si con esas estadísticas la nación cumple su obligación de entregar información periódicamente.



"En este momento estamos revisando las estadísticas recibidas de las autoridades venezolanas”, dijo. No especificó cuándo Caracas entregó la información.



El FMI emitió una declaración de censura contra Venezuela en mayo por su negativa a entregar la información requerida. En ese momento, el organismo dio a Caracas seis meses para entregar cifras actualizadas.



Venezuela no ha autorizado una evaluación anual del FMI desde 2004.



La “declaración de censura” se mantiene a la espera de ver si cumplen con las “obligaciones”, indicó ayer la institución financiera.



El organismo dirigido por Christine Lagarde dijo entonces que “el suministro adecuado de datos constituye un primer paso esencial para comprender la crisis económica de Venezuela e identificar las posibles soluciones”.



En sus últimas previsiones, publicadas en octubre en su asamblea anual en Indonesia, el Fondo Monetario Internacional proyectó que Venezuela cerrará 2018 con una inflación del 1.370.000 % y registrará un contracción económica del 18 %.

