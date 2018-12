El FMI ya recibió los datos económicos oficiales entregados por Venezuela

Credito: Archivo

13-12-18.-Venezuela entregó ya al Fondo Monetario Internacional (FMI) los datos económicos requeridos, pero la "declaración de censura" se mantiene a la espera de ver si cumplen con las "obligaciones", indicó hoy la institución financiera, reseñó la agencia Efe.



"Podemos confirmar que hemos recibido ya los datos de las autoridades venezolanas. Los técnicos del Fondo están actualmente revisando los datos", explicó el portavoz del FMI, Gerry Rice, en su rueda de prensa quincenal.



Rice agregó que se enviará "un informe al Directorio en las próximas semanas para que determine si cumple o no con las obligaciones".



El funcionario precisó, no obstante, que la "declaración de censura" emitida sigue en vigor hasta que el Directorio del Fondo ratifique la validez de las estadísticas facilitadas por Venezuela.



A mediados de noviembre, el Fondo anunció que había mantenido discusiones con el Banco Central de Venezuela para la entrega de datos oficiales, en lo que suponía el primer contacto formal con el gobierno venezolano en años.



Las discusiones se produjeron después de que en mayo el FMI emitiera una "declaración de censura" contra Venezuela, país sumido en una profunda recesión, debido a que no entregó datos oficiales sobre la evolución económica, como exige la institución a sus países miembros.



El organismo dirigido por Christine Lagarde dijo entonces que "el suministro adecuado de datos constituye un primer paso esencial para comprender la crisis económica de Venezuela e identificar las posibles soluciones".



El proceso podría desembocar en la expulsión del país suramericano de la institución financiera internacional.



Venezuela lleva más de 10 años sin someterse a la evaluación económica anual del FMI.



En sus últimas previsiones, publicadas en octubre en su asamblea anual en Indonesia, el FMI proyectó que Venezuela cerrará 2018 con una inflación de 1.370.000 % y registrará un contracción económica de 18 %.