Acuerdos de Venezuela para proteger a Citgo de acreedores están en duda, según abogado de Crystallex

Credito: Reuters

12-12-18.-Venezuela se enfrenta al posible colapso de un par de acuerdos de miles de millones de dólares con los que buscaba proteger a Citgo Petroleum Corp, la firma con sede en Estados Unidos que es uno de sus principales activos en el extranjero, de una incautación por parte de acreedores.



Un abogado de la minera canadiense Crystallex International Corp dijo el martes que Venezuela violó el acuerdo por 1.400 millones de dólares que alcanzó en noviembre para resolver una prolongada disputa derivada de la expropiación de un yacimiento de oro.



Por otra parte, el acuerdo por 1.300 millones de dólares que Venezuela alcanzó en octubre con Rusoro Mining de Vancouver por la expropiación de activos mineros también quedó en riesgo, a partir de las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno venezolano, dijo una fuente a Reuters.



El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios.



Ambas compañías habían buscado órdenes de tribunales estadounidenses para subastar a la matriz de Citgo, que indirectamente es propiedad de Venezuela a través de la petrolera estatal PDVSA.



Si bien Venezuela atraviesa por una crisis económica que la ha llevado a incumplir el pago de decenas de miles de millones de dólares en deuda, logró acuerdos para proteger a las refinerías de Citgo, un destino clave para el crudo venezolano.



El abogado de Crystallex Robert Weigel dijo en un comunicado que Venezuela violó el acuerdo porque PDVSA siguió intentando anular una orden judicial que permitía a Crystallex incautar las acciones de la matriz de Citgo.



Un abogado de PDVSA rechazó que un documento presentado el lunes ante una corte de apelaciones federal equivalga a una violación del acuerdo. “Hasta donde sé, PDVSA no es una parte de ningún acuerdo con Crystallex”, dijo Joseph Pizzurro, del bufete Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle.



Crystallex planea reiniciar sus intentos de subastar Citgo, según Weigel, letrado del bufete Gibson, Dunn & Crutcher.



En tanto, el acuerdo con Rusoro alcanzado en octubre exigía que Venezuela pagara 100 millones de dólares antes de fines de noviembre.



El Gobierno venezolano transfirió parte del dinero a un banco canadiense, pero esta entidad financiera devolvió los fondos preocupado por no violar las sanciones de Washington, dijo a Reuters una fuente con conocimiento del tema.



Un abogado de Rusoro no respondió a una solicitud de comentarios.