Luigino invirtió 1.000 Bs soberanos en el Petro "sin mucha fe" y estos fueron los dividendos que alcanzó

11 Dic. 2018 - Algunos venezolanos que han decidido sumarse a la iniciativa del Gobierno nacional sobre el plan de "Ahorro en Petro" han manifestado cómo ha sido su experiencia con este mecanismo. Uno de ellos es el comunicador alternativo Luigino Bracci Roa, quien ahorró mil bolívares soberanos (Bs.S) en el sistema Patria.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Bracci Roa detalló que realizó la operación con la mitad del Bono Navideño que otorgó el Ejecutivo a través del Carnet de la Patria. Incluso destacó que hizo el movimiento "sin mucha fe", pero quedó sorprendido con la redención anticipada que le ofrecen.

"La semana pasada, cuando recibí el bono de 2 mil, decidí colocar Bs.S 1.000 en el plan de Ahorro en Petro en el sistema Patria. Lo hice sin mucha fe, porque me cuesta creer en cosas que no entiendo. Pero hoy revisé, y si hiciera la redención anticipada me darían Bs.S 1.667,92", explicó.

La semana pasada, cuando recibí el bono de Bs. 2 mil, decidí colocar Bs. 1.000 en el plan de ahorro en Petro en el sistema Patria. Lo hice sin mucha fe, porque me cuesta creer en cosas que no entiendo. Pero hoy revisé, y si hiciera la redención anticipada me darían Bs. 1.667,92. pic.twitter.com/jEf0nouz5P — Luigino Bracci Roa (@lubrio) 11 de diciembre de 2018 Por supuesto que es extraño que entres hoy a la página oficial del Petro https://t.co/ToZP01eeIv y encuentres que su precio es de BsS. 15.084. Eso significa que nuestro sueldo mínimo debería ser de Bs. 7.542 y no es así, seguimos en Bs. 4.500. Misterios de la ciencia. — Luigino Bracci Roa (@lubrio) 11 de diciembre de 2018

