(AUDIO) Rafael Lacava: “Yo soy chavista y no lo niego pero aquí se han cometido errores y tengo críticas”

11-12-18.-El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, señaló este martes durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, que se define como “chavista y amigo personal” de Nicolás Maduro, sin embargo, reconoció que se han cometido errores en el país.



“Yo soy chavista y no lo niego, soy amigo personal del presidente Maduro, estoy aquí y lo defenderé siempre para lo que salga, pero aquí se han cometido errores y hemos tenido aciertos. Por ejemplo, en el modelo económico yo tengo ciertas críticas a las decisiones que en algún momento se tomaron porque yo soy una persona que cree en el mercado, en la propiedad privada, en el sector privado”, comentó.



En ese sentido, indicó que “no hay forma de distribuir la riqueza si tu no la produces y creo que ha habido grandes muestras de viraje en lo económico, pero cómo lo haces en un país que no puede emitir bonos y re dirigir su deuda, que no te dejan comprar medicinas y alimentos, que te bloquean las transacciones y eso impide de cajón la posibilidad de que tu puedas evolucionar en una economía más abierta”.



“Hay una situación insensata y criminal porque no existe justificativo para que a Venezuela le estén haciendo esto. Nosotros requerimos de otro momento, tenemos que relanzar una agenda común para los venezolanos, donde nos reconozcamos y nos respetemos (…) además es necesario que la comunidad internacional tenga otra visión de lo que aquí pasa. Yo aplaudo, reconozco y me solidarizo con los miles de venezolanos que estamos aquí, que creen en el país, que salen a trabajar y a construir día a día esta patria a pesar de las dificultades (…) no nos vamos a rendir hasta derrotar esta situación tan ácida y tan balurda en contra de nuestro país”, dijo,



En relación a la corrupción el gobernador reconoció que “es un mal que tenemos en este país desde hace muchos años y que en nuestro sistema político no hemos sido capaces de superar”.



A su juicio, esto “es un cáncer que ha hecho muchísimo daño, es un gran reto que tenemos los venezolanos. Tenemos que ver qué hacemos a todo nivel para poder erradicar este mal. No pueden haber corruptos buenos y otros malos, son corruptos y punto, sin embargo, hay que ver con lupa cuando se dice que un fulano es corrupto, quién lo dice y dónde están las pruebas”.



“La corrupción existe y es una realidad pero hay que ver cómo se acusa a alguien. Yo no soy monedita de oro ni la madre Teresa de Calcuta, pero yo creo que mi trayectoria política, por donde he pasado, lo he hecho con dignidad“, dijo.



En ese sentido, rechazó el artículo publicado por El País sobre que ocultó fondos en Suiza y Andorra. “Hace algunos meses me sacaron un artículo de prensa en un medio español y quiero saber por qué eso salió dos días antes que yo me fuera a EEUU y dónde están las pruebas”.



Además apuntó que la corrupción en la industria petrolera hizo muchísimo daño al país, tan es así que “Rafael Ramírez cuando llegó a Pdvsa producíamos una cantidad de barriles y cuando salió producimos un millón menos (…) o él era muy talentoso para eludir y engañar, como estoy seguro que se dio, y ahora nosotros terminamos pagando aunque la justicia venezolana ha reaccionado con respecto a este tema y mucha gente esta enjuiciada”.



El dirigente informó que el presidente Nicolás Maduro lo comisionó para tratar “asuntos diplomáticos” con Estados Unidos y la Unión Europea y “eso estoy haciendo”.



“Estoy tratando de demostrar que el mecanismo que se ha utilizado con Venezuela en los últimos años es incorrecto y eso ha generado muchos problemas al pueblo. La esperanza es que en algún momento haya respeto y reconocimiento. Estamos tratando de tener un acercamiento entre todas las partes porque es la única forma que podamos avanzar”, sostuvo.



En ese orden de ideas, agregó que “los contactos no están solo por el gobierno, están también para el país. Mucha gente inclusive opositores están sufriendo de este insensato e ilegal bloqueo sancionatorio que tiene la comunidad internacional con Venezuela”.



En cuanto a su gestión, Lacava manifestó que los problemas del estado Carabobo los están resolviendo a pesar de las complicaciones por las que pasa el país “con creatividad, intensidad y con talento, sino la gente no estaría conectada conmigo como lo esta, lo hacemos con optimismo”.

*Clique aquí para escuchar el audio de la entrevista