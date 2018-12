"Dakazo" en tiendas del Centro de Caracas y bulevar de Sabana Grande disparó locura colectiva de consumidores

Diciembre 09 de 2018.- Una locura colectiva se desató este viernes en varias tiendas del Centro de Caracas y del bulevar de Sabana Grande por un operativo de la Superintendecia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), que originó largas colas de personas desesperadas por conseguir productos como zapatos y ropas a precios accesibles. En algunas tiendas, colocaban un cartel en que indicaba que estas se sumaban " a las políticas de acceso y servicio que encabeza el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Comercio Nacional".

El bulevar de Sabana Grande que ha sido decorado con motivos navideños (lo cual según algunos son de mala calidad y de muy de mal gusto) y tarimas para animar las fiestas navideñas fue invadido por consumidores que como termitas peleaban por su sitio en la fila frente a las tiendas para poder comprar los estrenos de diciembre. El ente regulador llegó a algunos comercios seleccionados en este bulevar para hacer un ajuste de precios que originó esta especie de "marabunta" de consumidores. Según informaron los funcionarios, esta operación fue una venta controlada acordada entre los dueños y el gobierno. En la cadena de tiendas Beco en el centro de Caracas y Chacaito colocaron dicho cartel en la entrada, pero a la vez, el acceso a las tiendas era impedido, lo que hizo que se formaran largas filas de gente lo que hizo recordar el famoso "Dakazo" ocurrido hace cinco años.

Por otro lado, en el casco central del municipio Libertador, a eso de las 3:00 pm mucha gente se agolpó frente a una zapatería y diagonal a una tienda de lencería femenina se hacían colas interminables.

En el bulevar La Marrón otros cuatro comercios mostraban las puertas entreabiertas mientras la cola superaba la media cuadra.

Estas medidas tomadas por el gobierno son bienvenidas por unos y repudiadas por otros pues indican los últimos que muchos de estos negocios tienden a desaparecer después de estos operativos, como fue el caso de EPK, y que son "dakazos" que a la final en nada benefician a la economía nacional, porque con estas medidas no se solucionan los problemas de fondo por los que atraviesa el país.

Una persona que acudió este sábado a una tienda Beco, y que no pudo entrar porque estaban colocando el aviso mencionado, indicó que no entendía como la gente se enteraba de estos operativos antes de que comenzarán. Otro consumidor señaló que gente de esta Institución avisaban a sus amigos y parientes de estos operativos para tomar ventajas sobre todos los demás que no alcanzaban a llegar a tiempo a comprar los productos deseados.

A través de las redes se pueden apreciar diversos videos de las personas agolpadas en las tiendas de ropas y zapatos

