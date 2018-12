Rohani calificó de terrorismo económico sanciones de EEUU contra Irán

8 Dic. 2018 - En un discurso pronunciado en la conferencia de los presidentes de los parlamentos de Irán, Rusia, China, Turquía, Pakistán y Afganistán sobre el contraterrorismo, Rohani subrayó que la región atraviesa un momento crítico en la historia en medio de los continuos esfuerzos de algunos países por evitar la unidad en la lucha contra el terrorismo y el extremismo.



El presidente Hasan Rohani, denunció este sábado que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán en los últimos meses son “un claro ejemplo de terrorismo económico“.



Las medidas, que entraron en vigor en agosto y noviembre pasados, después de la retirada de Washington del acuerdo nuclear multilateral de 2015, son “crueles e ilegales”, subrayó el mandatario persa en la apertura en Teherán.



“El terrorismo económico significa crear temor hacia la economía de un país y aterrorizar a otros países para evitar el comercio y las inversiones en ese país”, explicó el gobernante.



Rohani dijo: “lo que esta victoria requiere es que todos tengamos la responsabilidad de secar las raíces de la violencia”y aseveró que Irán está dispuesto a “cooperar en la construcción de una región más poderosa”.



Más adelante puntualizó que “nosotros, los hijos de las grandes civilizaciones, somos blanco de un asalto a gran escala que no solo representa una amenaza para nuestra identidad e independencia, sino que también está decidido a romper nuestros vínculos de larga duración”.



Al margen de la conferencia, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, acotó que los estadounidenses habían hecho todo lo posible para socavar las relaciones entre Irán y Europa, y sus esfuerzos estaban orientados a mostrar los problemas regionales de una manera diferente.



Además, consideró que Estados Unidos convirtió la región en un polvorín y que no se sabe qué cantidad de armas vendieron a esa área geográfica, lo cual es una política muy peligrosa.



Tal política -precisó Zarif- ha convertido a la región en un depósito de armas altamente destructivas que no contribuyen a la paz y la seguridad.

