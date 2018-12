Aceite de maíz reapareció en Bs.S 770 y el kilo de plátano aumentó a Bs.S 660

Credito: EC

08-12-18.-Casi tres meses sin encontrarse en los anaqueles. El aceite comestible de maíz reapareció a 770 bolívares soberanos el litro. La última vez que se consiguió el producto fue el 14 de septiembre y se ofertaba a 36 bolívares soberanos (3.600.000 bolívares fuertes). Esto equivale a un aumento de 2.038,89%, reportó el portal Efecto Cocuyo



Aunque no tan exorbitantes como el precio del aceite, en el recorrido semanal se constataron otros aumentos significativos este 7 de diciembre.



El precio del kilogramo de plátano incrementó 106,25% en tan solo una semana. El alimento pasó de Bs.S 320 a Bs.S 660.



Menor fue el ajuste del precio del kilo de café. Se desplazó de Bs.S 1.700 a Bs.S 1.884, lo que equivale a un aumento de 10,82% en un lapso de 14 días.



La escasez sigue siendo la constante. Aproximadamente dos meses que no llega la carne de primera a los supermercados y el cartón de huevos tampoco se asoma en los estantes. La última vez que apareció éste fue el pasado 20 de agosto. Su precio en aquel momento era de 93 bolívares soberanos.



Ya van dos semanas que no se consigue jabón en polvo y 11 días que no llega el jabón en panela. La mantequilla no se encontró durante el recorrido. Uno de los empleados del supermercado dijo que había llegado entre semana y que se vendió inmediatamente.



Desde el 30 de noviembre la pasta ha mantenido su precio. Este 7 de diciembre el kilo sigue en Bs.S 926.



De acuerdo con la Asamblea Nacional (AN), Venezuela tiene una inflación mensual por encima de 150%. Los pronósticos no son para nada alentadores. La aceleración de los precios evaporará el sueldo mínimo, que hoy en día equivale a 9 dólares, explicó el economista Leonardo Vera. Según el experto, en enero el salario significará menos de la mitad con respecto a lo que equivale hoy, en comparación con la moneda americana.

