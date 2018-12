Pensionados rechazan pago de aguinaldos en petros. "Quiero que Maduro me explique cómo voy a comprar comida y medicinas"

08-12-18.-Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recibieron el pago en Petros del tercer mes de aguinaldos ofrecido por el presidente Nicolás Maduro, pero los adultos mayores rechazan esta medida, que a su juicio, es inconsulta, reseñó el portal El Universal.



"Los adultos mayores exigen el pago completo y en efectivo con bolívares soberanos", dijo Luis Cano, representante del Frente de Defensa de los Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y Ancianos.



Afirmó que el mandatario "soltó ese anuncio como todo lo que él hace, sin consultar ni tomar en cuenta las condiciones de los pensionados del Seguro Social, pues la mayoría no está familiarizado con las tecnologías digitales".



Los pensionados mostraron su desacuerdo con el uso de la moneda digital que pretende imponer el gobierno.



"Quiero que Maduro me explique cómo voy a comprar comida y medicinas con petros porque hasta donde yo sé los buhoneros, los comercios y las farmacias cobran en bolívares", sostuvo María Rodríguez de 74 años de edad.



Pedro Arias, de 80 años, denunció que en una agencia bancaria del Estado, donde cobra su pensión, "no tienen claro" cómo les pagarán.



“A mi nadie me preguntó si quería ahorrar en petros”, señaló Josefina Soto de 68 años, según reseña el portal Efecto Cocuyo. Expresó que el proceso para hacer transacciones a través de la página Patria es “complicado” y es gracias a su hija como puede acceder. “Si puedo hacerlo lo voy a convertir en bolívares. Necesito el dinero para las compras del día a día”, dijo.

