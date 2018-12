Usuarios reportan fallas al intentar realizar transferencias desde Venezuela

El servicio de notificación de viajes al exterior ya está disponible. Cuando registre la fecha de viaje podrá realizar sus operaciones desde el exterior en la banca en línea. Está disponible en su sesión de #MercantilEnLínea Personas. https://t.co/kREj02CeZ3 #NotificaTuViaje pic.twitter.com/JwW3XCONwY — Mercantil Banco (@MercantilBanco) 6 de noviembre de 2018

Sres @MercantilBanco estoy tratando de hacer una transferencia y el sistema arroja que estoy fuera del país , estoy en colina de los caobos -Caracas pic.twitter.com/tV3CDGiJfp — Sanel (@Sanelsilvaf) 5 de diciembre de 2018

.@BcodeVenezuela Será posible que alguien diga ¿QUE PASA CON BANCO DE VENEZUELA? Desde el miercoles estoy tratando de hacer transferencias y solo salen las internas del Vzla, a otros bancos NO SALE, dice "Transacción No Realizada 2".. pic.twitter.com/ECqMRv2BZn — JEez! (@JEez_Pz) 20 de noviembre de 2017

06-12-18.-Varias personas reportaron este miércoles que no han podido realizar transferencias bancarias, desde Venezuela, porque el sistema asegura que se encuentran fuera del país.A través de la red sopcial Twitter, los clientes del banco reclaman que al momento de procesar la transacción, la página web arroja un mensaje en el que la entidad bancaria asegura que la dirección IP utilizada no es de Venezuela.“No he viajado fuera del país y al tratar de hacer una transferencia desde la semana pasada el sistema me dice que mi ID no es de Venezuela. Tengo una semana sin poder hacer pagos ni movilizar mi dinero. Llamo al centro de atención y no me dan respuestas”, escribió un usuario de la red social.Otros usuarios han reportado que en las últimas horas el servicio de transferencia a otros bancos del Banco de Venezuela ha presentado fallas.“Buen dia! Que pasa que no se puede hacer transferencias desde BDV a otros Bancos?” escribió un usuario.También aseguran que los inconvenientes se vienen presentado desde hace días."Será posible que alguien diga ¿QUE PASA CON BANCO DE VENEZUELA? Desde el miercoles estoy tratando de hacer transferencias y solo salen las internas del Vzla, a otros bancos NO SALE, dice "Transacción No Realizada 2"Por su parte, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó este miércoles que quienes deseen realizar transferencias electrónicas a terceros y se encuentren fuera del país deberán informar a las instituciones bancarias sobre su situación.Indicó que las plataformas electrónicas de todos los bancos se encuentran operativos para atender las notificaciones de viaje o estadía en el exterior de sus clientes.