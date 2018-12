Hallacas parecen cada vez más una ‘utopía navideña’

Credito: Panorama

05-12-18.-Algunos marabinos ven difícil hacerlas este año. Un kilo de pasitas, con suerte, se consigue en mercados en BsS 3.500.



Comprar los ingredientes para hacer las hallacas parece cada vez más una utopía de Navidad. Los precios de los rubros que conforman este tradicional plato a base de harina de maíz, guiso y hojas de bijao están “por las nubes”. Solo 300 gramos de aceitunas pueden costar BsS 1.400.



A tan solo tres semanas de la Nochebuena, algunos ya se resignaron y dijeron que este año no harán hallacas. Otros habían comprado los ingredientes hace meses.



En los mercados municipales es posible encontrar el kilo de pasitas, uno de los ingredientes más buscados por los marabinos, en BsS 3.500. En supermercados el precio se dispara todavía más: solo 300 gramos pueden costar 1.400 bolívares.



Las tradicionales aceitunas alcanzan precios de 7.000 bolívares soberanos por el envase de un kilogramo en el mercado Santa Rosalía. En automercados el precio es igual al de las pasitas (BsS 1.400 por 300 gramos), el mismo monto por el cual expenden las alcaparras, pero en mercados populares se pueden visualizar en BsS 2 mil el kilo.



“Todo está carísimo. Yo no sé cómo vamos a hacer en mi casa. Todavía estamos pensando si vamos a hacer o no porque todo está por las nubes. No es fácil”, narró Nuris Alarcón, del sector Primero de Mayo, quien quedó “atónita” cuando preguntó en un conocido supermercado por el kilo de pimentón, y el vendedor le respondió “BsS 2.700”.



El precio de la harina de maíz varía según donde se consiga. En los mercados populares es posible hallarla por punto de venta en BsS 750, mientras que en efectivo en Kay-Kay la venden en 500 bolívares soberanos, pues los compradores afirmaron que sigue existiendo el “doble precio”.



El achiote, muy buscado para “darle color” a las hallacas se encuentra en BsS 1.000 el kilogramo, mientras que el cebollín o cebolla en rama —para el guiso— es posible encontrarlo en BsS 1.000. La cebolla redonda vale desde BsS 800 en los mercados de la municipalidad, pero en Kay-Kay desciende un poco, a BsS 500, pero deberá tener dinero en efectivo.



Los garbanzos valen, por kilogramo, 5.000 bolívares soberanos.



Para envolverlas necesitará las hojas de bijao y esas cuestan en mercados hasta BsS 300 (sin limpiar) y en supermercados la expenden en 650 bolívares soberanos. También tendrá que amarrarlas y el pabilo cuesta desde BsS 300.



El precio de la carne de res es variado y se fijará a partir de lo que cada carnicería disponga. En algunas es posible ubicarla desde BsS 1.400 en cortes de segunda, cuando el precio fijado por el Gobierno y publicado en Gaceta Oficial N° 41.536 fue de BsS 420. El pollo sigue siendo más difícil de conseguir en comparación con la carne.



Si usted prefiere comprar las hallacas, la unidad se pueden encontrar en 500 bolívares soberanos ene l mercado Santa Rosalía. Si su núcleo familiar está conformado por 4 personas y cada uno se comerá, al menos una, deberá gastar BsS 2 mil, mientras el sueldo mínimo actual se ubica en 4.500 bolívares soberanos, según anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro el jueves de la semana pasada.



“Yo voy a comprar las hallacas necesarias, contaditas, para la Nochebuena y el Año Viejo porque estos precios nadie los aguanta. Yo la semana pasada hice mis cuentas y gasto más de BsS 15.000. Prefiero comprarlas, aunque claro, no es lo mismo porque uno quiere hacer sus hallacas con la sazón de mi esposa”, contó Marcos Puche, de las residencias El Pinar.



Algunos venezolanos acompañan el plato navideño con ensalada de gallina o pollo y le agregan manzanas. Solo una manzana puede costar BsS 600 en supermercados y en Kay-Kay, la mitad de ese precio, pero en efectivo.



La gaseosa de un litro, bebida que, por tradición, beben los zulianos con el plato de Navidad, es expendida desde BsS 700. “Ni se diga del panetón que uno picaba luego de comer en Navidad. Fui ahorita a ver en un supermercado y lo encontré en 2.100 bolívares y eso que era de los pequeños”, señaló Helen Portillo, de Nueva Democracia.



Los marabinos también buscan desde ya los ingredientes para el pan de jamón, sobre todo la harina de trigo “y yo ya congelé el jamón que conservaré hasta el 23 de diciembre para hacer el pan que me comeré al otro día”, dijo Gusmán Castro, debido a que en panaderías ya sobrepasa los BsS 3 mil y todavía no es Nochebuena.



Los estrenos de ropa también forman parte de las típicas compras decembrinas. Algunos marabinos prefirieron no hacer ese gasto, otros ya habían comprado desde principios del 2018. Los zapatos no bajan de BsS 8 mil y las camisas de 7 mil bolívares soberanos. Otros optaron por buscar ropa usada en La Cotorrera o en ventas de garaje. “Ahí conseguí unas blusitas. Es primera vez que hago esto, pero esta vez tocó”, expresó Nidia Acosta, de Belloso.

