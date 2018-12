Catar anuncia que se retirará de la OPEP a principios de 2019

Doha, diciembre 3 - Catar tiene previsto retirarse en enero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), comunicó el ministro de Energía del país, Saad Kaabi.



"Catar decidió retirarse de la OPEP en enero de 2019", dijo Kaabi en una rueda de prensa en Doha.



El ministro señaló que la organización fue informada de la decisión y que esta se debe a los planes del país de incrementar la extracción de gas.



"La decisión de retirarse refleja el deseo de Catar de centrarse en los planes para aumentar la extracción de gas natural de 77 millones de toneladas anuales a 110 millones de toneladas en los próximos años", afirmó.



También dijo que Catar se enorgullece de su posición de liderazgo entre los productores de gas natural y como el mayor exportador del gas natural licuado.



Al abandonar la OPEP, Catar continuará cumpliendo sus compromisos internacionales "como cualquier otra nación que no es miembro de esta organización", añadió.



Además, el ministro declaró que la decisión de Catar de retirarse de la OPEP no es política, ni causada por desacuerdos con otros miembros del cartel.



Señaló que es una decisión técnica tomada de acuerdo con los planes de reforzar la posición de Catar como un proveedor de energía confiable, así como según los volúmenes de la producción petrolera del país.



La OPEP es una organización intergubernamental de 15 países exportadores de petróleo que coordina las políticas petroleras de sus miembros, que en total poseen un 82% de todas las reservas mundiales de petróleo.

