Quejas de venezolanas tras aumento salarial: "No podremos hacer hallacas, seguiremos comiendo lentejas"

30-11-18.-El aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro nuevamente no ha sido bien recibido por la población ya que según algunos la Navidad pende de un hilo



El aumento salarial decretado la noche de este 29 de noviembre por el presidente Nicolás Maduro nuevamente pone en vela a quienes aseguraron tenían ya un presupuesto para la Navidad, y es que según algunos ciudadanos el plato típico de la fecha era tentativo debido al alza de costos que ha producido en los últimos meses a la par del cambio de cono monetario.



Muchos disponían del pago de los aguinaldos, los cuales en su mayoría fueron pagados con anticipación, muchas familias ya tenían un presupuesto, pero aseguraron que tras el anunció la idea de preparar las hallacas, quedó solo en planes.



“¿Y ahora qué vamos a hacer? Las poquitas hallacas que íbamos a hacer eran con los dos aguinaldos de mis hijos, pero ya no se podrá, no podremos hacer hallacas, seguiremos comiendo lentejas. No me quiero imaginar en cuánto se va a poner el kilo de puerco y las verduras del guiso, nada más por ahí hay que ver. Ni pan de jamón se podrá, porque si hoy costaban 2500 soberanos mañana mínimo lo aumentan tres veces. ¡Qué se termine el 2018 ya!”, dijo molesta Gisela Ochoa ante la actual situación salarial.



“Tocará decir que el Niño Jesús pasó de largo”



Quienes aún no han comprado los presentes para los niños en Nochebuena también se llevaron las manos a la cabeza, indicaron que ahora se les hará imposible adquirir cualquier regalo, por muy sencillo que sea, para sorprender a sus hijos



“Después de esto ¿Habrá juguetes? No eso es mentira. Tocará decir que el Niño Jesús pasó de largo. Son tres muchachitos los que tengo, son tres regalos distintos, no voy a poder, es mentira. El presidente dijo que vendrían regalos en el Clap, pero ¿Y a la gente que no le llega el Clap?, porque pobres estamos todos. Da dolor porque aja los chamos siempre esperan el regalo, y lo peor es que no los vamos a poder vestir”, dice Yonkeider Espinoza.



Intercambios fuera de servicio



También quienes se propusieron compartir con los compañeros de labores y se idearon realizar un intercambio de regalos también se manifiestan por el aumento, pues aseguran que están en pico de zamuro debido a que se debatirán entre comer o regalar.



“Ahora tuve que salir a y regalarle los únicos 50 soberanos que tenía en efectivo a una niña de 10 años, porque oí cuando le decía a la mama que no llevaría nada para el compartir, que tiene mañana en el colegio. Es el día que le dan vacaciones hasta enero y la niña lloraba porque quería ir a despedirse de sus amiguitas. Me dolió. Yo tengo dos hijas”, dijo Enrique Peña



El aumento anunciado por el presidente Maduro fue equivalente a 4500 soberanos, el cual deberá entrar en vigencia a partir del próximo 1 de diciembre.



El pago de los salarios volverá al esquema quincenal, a partir del mes de diciembre, según el siguiente cronograma:



1º de diciembre: Pago del aguinaldo restante, equivalente a 25% del salario, la primera quincena de diciembre y un Bono Único de Navidad, a través del Carnet de la Patria equivalente a 2 mil Bs.S.



15 de Diciembre: Pago del diferencial del aguinaldo y el Bono Niño Jesús que se cancelará a través del sistema Hogares de la Patria.



30 de Diciembre: Pago normal de segunda quincena de diciembre.



Mientras la situación comercial se teje los ciudadanos aseveraron que buscarán la forma más cercana de poder compartir en familia.

