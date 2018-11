Tenedores de bonos se preparan para demandar a Venezuela por default

Credito: B y N

30-11-18.-Tenedores de bonos venezolanos en default afinan los detalles legales para emprender demandas en contra del país en los próximos meses, según dijeron a Redd Latam fuentes vinculadas con el proceso y abogados.



Al menos un grupo se está moviendo activamente hacia el litigio, dijo Lee Buchheit, socio de Cleary Gottlieb, quien dijo que solo tenía información de segunda mano. “No sé si terminarán con todos los procedimientos para fines de este año, pero será en los próximos meses”, aseguró.



Por su parte, un comité de acreedores más grande, representado por el bufete Guggenheim Partners, también está considerando cambiar las tácticas, dijeron tres personas conocedoras del procedimiento.



Hasta ahora ese comité se había abstenido de contratar abogados, diciendo repetidamente que no había razón para gastar dinero mientras no haya un socio negociador legítimo en el lado venezolano.



Las sanciones de EEUU, impuestas en agosto de 2017, impiden el contacto de empresas o personas estadounidenses con actores claves económicos en Venezuela como el ministro de Finanzas, el vicepresidente de Economía, la vicepresidenta ejecutiva y el mismo presidente Nicolás Maduro.



El comité de acreedores ha estado esperando un cambio de gobierno en Venezuela y una relajación de las sanciones estadounidenses, pero como nada de esto se ha concretado, están decididos a avanzar.



Venezuela ha mostrado voluntad y capacidad para pagar a los acreedores cuando están bajo presión, dijo un inversionista ajeno al grupo Guggenheim. “Entonces, la respuesta natural es que las personas … deben organizarse y demandar”.



Venezuela ha llegado a un acuerdo con los adversarios en repetidas ocasiones en el último año y ha pagado más de $1.000 millones en acuerdos, al tiempo que no ha pagado más de $7.000 millones en intereses y capital de bonos no garantizados.



Los acuerdos se han producido después de que las compañías presionaran al país en los tribunales de todo el mundo. El caso más avanzado fue el de Crystallex, que ganó una decisión judicial que señalaba a petrolera estatal Pdvsa como responsable de las deudas del país.



Por otro lado, Pdvsa ha cumplido con el pago de su bono 2020, cuya garantía es la mitad de las acciones de Citgo, la subsidiaria de la empresa estatal en Estados Unidos.

