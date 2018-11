Luis Vicente León: "El nuevo salario mínimo tendrá menos valor que el anterior"

Al ajustar el salario mínimo en 150%, sin alguna otra oferta de cambio, el gobierno reconoce que su anuncio anterior fue incapaz de mantener el ingreso de la pob y permite predecir que lo volverá a hacer cada vez más frecuentemente, porque la inflación crecerá cada vez más rapido — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 30 de noviembre de 2018

Es absolutamente normal que se aumenten los salarios en el medio de un proceso hiperinflacionario. De hecho, la mayoría de los trabajadores habían recibido ajustes voluntarios para poder mantenerlos en su labor. Lo que no es normal es que ese sea el único anuncio de corrección. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 30 de noviembre de 2018

El aumento salarial decretado es menor, por mucho, a la inflación acumulada en el periodo de vigencia del salario mínimo anterior. Eso indica que este nuevo salario mínimo vale menos que el anunciado previamente en su momento. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 30 de noviembre de 2018

No estamos analizando una corrección en la estrategia del gob para enfrentar la hiperinflación porque no ha ocurrido. Aumentar salarios, en una economía hiperinflacionaria, sin modificar lo que origina su depreciación previa, es más de lo mismo...y tendrá el mismo resultado. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 30 de noviembre de 2018

