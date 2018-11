Dólar paralelo casi duplica su monto tras la reconversión

Credito: Archivo

29-11-18.-El precio promedio del dólar en el mercado paralelo se ubica este jueves en Bs.S 461,92 y casi duplica su monto tras la reconversión monetaria anunciada por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado 20 de agosto de 2018, cuando la divisa extranjera se situaba en Bs. S 249 por cada moneda estadounidense.



Jesús Cacique, director de Capital Market Finance y profesor de economía y finanzas, recuerda que cuando el presidente Nicolás Maduro devaluó el pasado agosto la moneda venezolana, la subasta del Dicom estaba en 249 mil 300 ante el soberano, luego el paralelo se ubicaba en 6 millones y decreció a 60 bolívares, lo que ocasionó una depreciación de 95,6% “y lo que se observa es una desvalorización del tipo de cambio a través del Dicom que lo ubica actualmente en 79 bolívares soberanos”, advierte.



“Esto es productos de las distorsiones y un control de cambio que está desde el 2003, ya tiene quince años que no ha generado registro alguno. En el 2003 se le solicitó al fallecido presidente Hugo Chávez que los controles, tanto el de cambio como el de precio, tenían que tener una duración de 1 año, pero parece que se acostumbraron y ahí están los resultados. Un control de cambio que ha generado proceso de arbitraje, corrupción, fuga de capitales y caída de las reservas internacionales”, indicó.



Hoy el precio promedio del dólar en el mercado paralelo es de Bs.S 461,92, lo que representa un incremento de 0,39% con respecto a la publicación anterior de Bs.S 460,12, según reportó @MonitorDolarVe y para Cacique la fluctuación hacia arriba del dólar paralelo no debe causar alarma ante la “gran ausencia de un BCV que no cumple con sus funciones”. Estima que la moneda extranjera seguirá con el ritmo de la volatilidad en el mercado por la monetización de los activos fiscales.



Considera que la hiperinflación, la ausencia del Banco Central de Venezuela (BCV) en materia de política cambiaria y la inversión de los agentes económicos con moneda dura, son los causantes de que el dólar paralelo se encuentre a punto de superar la barrera de los 500 bolívares soberanos.



Freno al dólar paralelo



De acuerdo con el experto Jesús Cacique, la unificación cambiaria, es la solución para frenar la escalada de la divisa norteamericana. “Ya la hemos propuesto en reiteradas oportunidades pero el Gobierno no considera, no acepta las sugerencias. El control de cambio continúa en Venezuela, no se eliminó a través del convenio cambiario numero uno y tenemos subastas, que por cierto cuando se efectuó el resultado de la preventa del Petro, que fueron 3 mil 338 millones de dólares, el Gobierno indicó que le iba a inyectar mil millones de dólares al Dicom y no le aumentó nada”.



Así que tenemos un Dicom, dice, donde los montos que se han transado son exiguos, “eso no va a reactivar el aparato productivo porque tenemos un problema de caja, las exportaciones petroleras han caído significativamente, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2017 Venezuela ha dejado de percibir 15 mil 500 millones de dólares por exportación petrolera, aunado, a que ahora tenemos una caída del precio del barril petrolero”, explica.



“Entonces nos está afectando el flujo de caja porque del 100% de las exportaciones en Venezuela 97% es petróleo. En la medida que continuemos con los controles, esta volatilidad la vamos a tener a la orden del día”, sentencia.





