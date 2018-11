Jefe de petrolera rusa Rosneft viaja a Venezuela, reclama a Maduro por envíos de crudo

El presidente ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin Credito: Reuters

26-11-18.- El jefe de la petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin, viajó a Caracas esta semana para reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y quejarse por los retrasos en los envíos de crudo diseñados para pagar préstamos, comentaron el sábado dos fuentes con conocimiento de la conversación.



La visita, que no fue informada públicamente, es una de las señales más claras de tensión entre Venezuela y Rusia, uno de sus acreedores clave.



En los últimos años, Moscú se ha convertido en el prestamista de último recurso de Venezuela. El gobierno ruso y Rosneft han entregado al menos 17.000 millones de dólares en préstamos y líneas de crédito a Caracas desde 2006, según cálculos de Reuters.



La petrolera estatal PDVSA está pagando casi todas esas deudas con petróleo, pero una crisis en su industria petrolera la ha dejado en problemas para cumplir sus obligaciones.



Sechin y una gran delegación de ejecutivos se reunieron con funcionarios de PDVSA en un hotel de Caracas esta semana. El presidente de Rosneft también se reunió con Maduro y lo reprendió por el retraso en los envíos de petróleo a cambio de préstamos.



“Él trajo información que muestra que estaban cumpliendo con sus obligaciones con China, pero no con ellos”, dijo una fuente con conocimiento de las conversaciones.



“Están corriendo en PDVSA debido a esto”, agregó la fuente, que pidió la condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar con la prensa.



La producción de petróleo de Venezuela ha caído a solo 1,17 millones de barriles por día, una baja de un 37 por ciento en el último año, según informes de fuentes secundarias a la OPEP.



Ese desplome ha complicado los esfuerzos de PDVSA por enviar unos 380,000 bpd a entidades rusas, como había acordado, según documentos de la petrolera venezolana a los que tuvo acceso Reuters.



El cierre de un muelle en el principal puerto de exportación de petróleo de Venezuela, a través del que transitan la mayoría de los envíos a Rosneft, ha retrasado millones de barriles de crudo desde agosto.



Sechin entregó gráficos a Maduro sobre los envíos de petróleo a entidades rusas en comparación con China, dijeron las dos fuentes.



China, que ha invertido más de 50.000 millones de dólares en Venezuela, también recibe pagos en petróleo.



Según los cálculos de Reuters basados ​​en datos de PDVSA, la compañía con sede en Caracas entregó alrededor de 463,500 bpd a las firmas chinas entre enero y agosto, una tasa de cumplimiento de aproximadamente el 60 por ciento. Eso se compara con alrededor de 176,680 bpd a entidades rusas, o una tasa de cumplimiento del 40 por ciento.



Rosneft y PDVSA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.



Una de las fuentes con conocimiento de la visita de Sechin dijo que una delegación china también estuvo en Caracas esta semana.