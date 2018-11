Flujo migratorio de venezolanos se incrementó en Colombia, Ecuador y Perú

Referencial Credito: Web

24-11-18.-El flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia, Ecuador y Perú continúa incrementándose y no se visualiza que vaya a disminuir en el corto plazo, informaron hoy autoridades migratorias de esos países durante la VIII Reunión Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM), que se celebra en Lima, reseñó la agencia Efe.



acuerdo con información proporcionada durante el encuentro, actualmente en Colombia hay 1.150.000 venezolanos, en Perú 600.000 y Ecuador unos 240.000.



Winston Martínez, asesor de Migración de Colombia, señaló que del total de venezolanos en su país 550.000 cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), documento que regulariza su estatus migratorio y les otorga ciertos beneficios.



“A diario ingresan en promedio unos 30.000 venezolanos a Colombia con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que les permite una estancia de siete días en territorios limítrofes. No obstante, el promedio de salida es 27.000 personas, es decir, unos 3.000 deciden quedarse”, dijo.



Martínez agregó que más de 300.000 venezolanos se encuentran en proceso de regularización migratoria, pero indicó que otros 250.000 aún no han iniciado ningún tipo de trámite.



Por su parte, Roxana Del Águila, Superintendente Nacional de Migraciones encargada de Perú, señaló que unos 600.000 ciudadanos venezolanos se encuentran en territorio peruano, el 80 % de ellos con ingresó durante este año.



Sostuvo que el proceso de regularización del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) ha permitido formalizar, hasta el momento, a más de 140.000 venezolanos, mientras que otros 200.000 están próximos a obtener ese documento y unos 50.000 tienen citas para realizar el trámite, que puede realizarse hasta el próximo 31 de diciembre.