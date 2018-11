Se desploma el Bitcoin y pierde hasta 20% de su valor a nivel mundial

Credito: Web

23-11-18.-En los últimos cuatro días, Bitcoin ha pasado de valer 4.870 euros el día 18 a 4.153€ el 19, y bajar de nuevo hasta los 3.851€ el 20 de noviembre, subiendo el día 21 hasta los 3.898€, una recuperación mínima en unos días de inestabilidad en los que ha arrastrado a otras criptodivisas como Ethereum y Litecoin en su caída.



Se avecina un cambio importante en la infraestructura de la propia moneda digital, un cambio en su código base que tiene a muchos inversores de Bitcoin acumulando efectivo para cuando se produzca el cambio y comprar monedas justo después.



Otra causa según los expertos podría deberse a las dos primeras multas que el Regulador de los mercados de EEUU ha impuesto contra dos compañías de criptodivisas, Airfox y Paragon Coin, que deberán pagar cada una 250.000$. Esto habría originado en los usuarios el miedo a más multas, y por lo tanto estarían vendiendo sus carteras en criptomonedas antes de que el valor bajase más. En realidad, el Bitcoin ya estaba bajando antes de producirse estos dos hechos, aunque dado que su caída se ha acentuado en estos últimos días, podrían haber influido en el descenso.



Lo que sí es real que tanto Bitcoin como las otras criptomonedas están cayendo, perdiendo hasta un 20% de su valor frente al dólar en unas pocas horas.



Como contexto, hace un año su cotización se disparó tan alto, que rozó la cifra de los 20.000 dólares. Eso significa que una sola moneda Bitcoin llegó a valer más de 17.000 euros, un máximo histórico en un 2017 con una clarísima tendencia alcista que por lo visto no se ha repetido este año, ya que si el Bitcoin ha tenido una tendencia en este 2018 ha sido a caer. Y a caer además a lo bestia, un desplome constante del 75% que a día de hoy hace que 1 moneda de bitcoin valga 3.898,35€. Sí, aún es una pequeña fortuna para muchos, pero es una cifra que indica que algo grave está pasando con la criptomoneda más conocida, citó el portal Betech.



La mayor criptomoneda del mundo ha sufrido sus mayores pérdidas en más de un año. Bitcoin (BTC) cayó más de un 7,5%, por debajo de los 4.500 dólares (3.900 euros) BTC=BTSP, reduciendo casi un tercio su valor. Viene a la par con la caída de otras criptomonedas esta semana.



El XRP de Ripple, la segunda mayor cripto en capitalización bursátil, cayó un 5% el lunes, mientras que el Éter de Etereum cayó más de un 13%, de acuerdo con datos de CoinMarketCap.com. Entonces ¿qué hay detrás del desplome criptográfico? Kevin Murcko, CEO de crypto exchange CoinMetro, dijo a Euronews que el precio pico de Bitcoin siempre estuvo destinado a bajar.



"Todos los criptos son activos incipientes; la especulación, más que la utilidad de la tecnología o del activo subyacente, es lo que más ha impulsado el movimiento de los precios desde su creación.



"Impulsado por el alboroto de los medios de comunicación y la convicción entre el público de que la criptografía era una forma de hacerse rico rápido, la clase de activos se disparó de casi nada a más de 800.000 millones de dólares en su punto máximo. Ese precio, obviamente, era insostenible", dijo.



Murcko explicó que estamos viendo las consecuencias de una burbuja impulsada casi en su totalidad por la especulación financiera, más que por la calidad o utilidad de la tecnología subyacente.



"El dinero tonto trajo el boom de las cripto, y el dinero tonto es el culpable del accidente. Esta caída estaba pendiente desde hace mucho tiempo y es casi seguro que no es la conclusión de la baja", añadió.



La psicología del mercado también es un factor, dijo. "El miedo es un tremendo motivador, y esto es lo que vemos reflejado en los precios. El miedo al mercado es acumulativo. Vender anima a vender más. Nadie quiere que le dejen su BTC a un dólar".



Para revertir la baja, Murcko explica que necesitamos ver un nuevo valor, es decir: más casos de uso en el mundo real de empresas y personas que realmente utilicen el activo subyacente.



"Esto traerá nuevos compradores, nuevos ojos y generará una demanda renovada. Para que se produzca una recuperación después de la explosión inicial de la burbuja, es necesario mostrar una correlación entre el precio del activo y su valor práctico", dijo.



José María Macedo, jefe de asesoría de AmaZix, dijo a Euronews que uno de los colaboradores de los que no se habla mucho es el cripto-financiamiento, citó Euronews.

