Urge corregir tipo de cambio, déficit e hiperinflación

22 Nov. 2018 - A casi 90 días del plan de “recuperación” que se trazó el Gobierno para enderezar la ruta de la economía nacional las finanzas de la nación continúan estancadas y con una hiperinflación que amenaza con una mayor estadía, en este contexto el Ejecutivo ha asomado que implementará un “factor de corrección” que apunte finalmente a atacar la severa crisis.



Cuatro frentes claves dicen los expertos deben ejecutarse en el país y son promesas que ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha explicado en muchas oportunidades: disciplina fiscal y monetaria, estabilización de la tasa de cambio, ajuste de la gasolina y combate a la hiperinflación.





Son decisiones que requieren ejecutarse lo antes posible con “eficiencia y concertación”, expone el economista Tomás Socías. “Dos correcciones me parecen urgentes, una es la tasa de cambio, sé que algunos ministros están proponiendo incluso dejar flotar el euro, eso pudiera impulsar la economía, y hay que hacer ajustes con el tema de la gasolina porque el gobierno informó que habría un aumento y no ha pasado nada, es necesario que se despolitice este asunto y que Pdvsa pueda presentar una propuesta”.



Sin embargo, Socías aclara que ese incremento del combustible “no puede ser por ahora a precios internacionales porque los sueldos no dan, debe implementarse poco a poco y según la inflación, el aumento de gasolina le permitiría al gobierno obtener un promedio de 8 mil millones de dólares, esta medida es impostergable”, agregó.



Otro punto a evaluar con carácter científico es el acuerdo de precios. Socías considera que los recién aprobados para los productos de la cesta básica se mantendrán hasta el 15 de diciembre, “y estirándolo puede que todo el mes”. En un contexto de medidas aplicadas sin complejos, “el gobierno tendría que ir a más tardar enero a nuevas negociaciones para garantizar una política d precios bien dirigida, de lo contrario se van a desaparecer”.



“Hay precios que no se pueden fijar por largo tiempo como los pasajes aéreos, los relacionados con el servicio público, al plan económico le urge una entonación, así como pasa con los carros, habrá que anunciar ajustes de salarios, es inevitable, pero esa no es la solución, el Ejecutivo tiene que procurar aplicar las medidas correctas para que los aumentos a los trabajadores aguanten”, subrayó el especialista en temas financieros.



En opinión del presidente de Datanálisis y también economista, Luis Vicente León más que “correcciones” es ejecutar de una vez por todas lo que se anunció al país y eso arropa la liberación de cambio, “que no acciona o el mercado no la entiende, falta el rescate de la autonomía de las instituciones financieras”.



“Sería novedoso ver cómo el Presidente va a atender la recuperación de la confianza, necesitan recursos extranjeros, plata Maduro informó de aspectos claves de la economía y no ha cumplido, es muy difícil saber qué va a presentar ahora, pero ojalá sea lo urgente, la estabilización de la tasa de cambio, atender el déficit fiscal, el problema relevante del Gobierno es llevar a la teoría ese plan que tiene”.



De esto ha hablado en los últimos días, el constituyente y economista Jesús Faría. A este medio sostuvo que “el incremento de los precios de la gasolina se ha retrasado, se han presentado problemas en su instrumentación, pero sigue constituyendo una medida “impostergable”.

“Ahí debemos exhibir mayor eficiencia y determinación. No podemos seguir regalando nuestro combustible. De esa medida dependen la lucha eficaz contra el contrabando, el incremento de los ingresos fiscales para combatir el déficit fiscal, el financiamiento de programas sociales, la exportación de excedentes, etc”.



Faría reconoce que la “inflación sigue subiendo” y reitera su preocupación porque “no se desvíe” la atención a la hiperinflación. Está de acuerdo con las políticas salariales, pero advierte que los altos costos se ha tragado buena parte del importante incremento decretado hace 3 meses”.



Lo que Venezuela necesita, reiteran los conocedores del tema, es un Programa de Estabilización Económica bien diseñado y ejecutado, que parta de un diagnóstico acertado y sume las medidas correctas. León expresa que “ni el anclaje del Petro se ha cumplido” y lamenta que “las inversiones estén paralizadas”.



Maduro ha dicho que dará “sorpresa” con calibraciones “importantes, de lo que llamo factor de corrección del programa de recuperación y crecimiento económico. ¡Factor Corrección!, pendientes”, expresó el mandatario nacional hace más de dos semanas.



El jefe de Estado no ha especificado si su nuevo anuncio está relacionado a un nuevo aumento salarial; no obstante, en los últimos días se ha producido reuniones claves en las instancias del Ejecutivo en la que nuevas propuestas se están escuchando para el abordaje mejor de la crisis histórica del país cuya producción petrolera sigue en caída.

