Jesús Faría: “Es urgente estabilizar la tasa de cambio"

19 Nov. 2018 - El economista y miembro de la Comisión de Economía Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Jesús Faría, una vez más analiza el escenario de crisis del país y reitera su preocupación ante la escalada inflacionaria. Asegura que la principal causa es "la feroz especulación cambiaria".

A casi tres meses de los anuncios de las medidas anunciadas por el Gobierno, Faría reconoce que aún no se ha podido estabilizar la economía.

1. ¿Las medidas económicas anunciadas no han podido todavía frenar el espiral de inflación, por qué? ¿Qué hace falta?

- La inflación sigue creciendo. La causa fundamental es la feroz especulación cambiaria. La economía se somete a esa variable y se genera un aumento terrible de los precios. Para estabilizar la economía hay que estabilizar la tasa de cambio.

A eso tenemos que agregarle el carácter profundamente especulativo de nuestra economía, algo que ha sido analizado profusamente desde los años 80 del siglo pasado. Hay un buen número de empresarios que amasan enormes fortunas a través de la especulación con los precios, una práctica que nada tiene que ver con expectativas ni con la situación económica del país ni manejo racional de las empresas ni siquiera con el comportamiento especulativo de la tasa de cambio en el mercado paralelo. Es un robo descarado y eso es injustificable. Constituye un comportamiento muy vinculado a la lógica parasitaria de un modelo rentista.

Ahora bien, en el corto plazo la variable cambiaria podría ser estabilizada, y con ella la inflación y la producción nacional, con financiamiento externo, pero esa varíale está cerrada para nuestro país por las sanciones del gobierno de D. Trump. Hay otros elementos que también contribuyen al alza de los pecios y que igualmente se encuentran asociados al tema cambiario y de las sanciones imperiales: el bajo nivel de la producción nacional, las expectativas económicas, entre otras

2. ¿El país va a otro año de recesión económica?

-Estamos trabajando para revertir la recesión económica. El primer paso consiste en estabilizar la economía. El programa económico integral para la reactivación, aunado a las políticas sectoriales de la Agenda Económica Bolivariana, constituyen la vía correcta. Sin embargo, es necesario implementar las decisiones con la mayor eficiencia posible y, especialmente, inyectar divisas a la economía. La escasez de divisas es el factor de mayor peso que impide la recuperación productiva. Con la enorme restricción que implican el bloqueo decretado por Washington, solo queda la fuente de divisas proveniente del petróleo. Es indispensable elevar la producción petrolera. El capital privado aportará divisas también en la medida en que se estabilice la variable cambiaria y la economía entre en movimiento. Estimamos que ese será el escenario del próximo año, pero es indispensable que la tarea de la reactivación productiva la asuma toda la nación.

3. Recuperar la producción petrolera parece una tarea imposible para el gobierno. ¿En qué debe concentrarse Pdvsa? ¿Adónde dirigir los recursos?

- Hasta ahora hemos podido frenar el descenso de la producción, eso es importante, aunque, obviamente, no podemos estar satisfechos. Un balance después de 10 meses de la intervención de PDVSA nos indica que pese al enorme esfuerzo que se realiza en la industria petrolera, el problema es tan complejo que se reclama la acción del Estado en su totalidad.

En cuanto a la estrategia, considero que debemos estimular la incorporación de capital extranjero, garantizando el manejo soberano de los recursos naturales por parte de la nación, pero ajustando los esquemas de inversión a las nuevas realidades. La flexibilidad no está reñida con los principios, todo lo contrario, es una condición indispensable para que los principios (que no pueden ser deseos abstractos) se materialicen en el marco de una realidad compleja y cambiante. Asimismo, es indispensable la recuperación de la producción petrolera convencional en los campos tradicionales, fuera de la Faja Petrolífera. Fue un error haberlos abandonado. Ahí están los mayores rendimientos en producción y en ganancia con la menor inversión. Trabajar en la Faja, pero poner el acento en la producción tradicional.

4. El FMI está solicitando datos macroeconómicos de la nación, ¿por qué el retraso desde el BCV?

- No tengo conocimiento de las causas de esa situación. En todo caso, hay la información que apunta a que se está preparando la data para entregarla al FMI. Se trata del cumplimiento de una cláusula, a la que estamos obligados por ser miembros del Fondo. Las sanciones que generan su incumplimiento podrían llevar a nuestra exclusión del FMI, lo cual tendría muy negativas repercusiones en nuestra vinculación con los mercados financieros internacionales. Sería como una persona desbancarizada en nuestro país. Igualmente, es necesario precisar que esto nada tiene que ver con supuestos acuerdo con el FMI para atender la crisis. Esto está descartado y no es por capricho nuestro. En primer lugar, están las sanciones de Washington, que vetarían cualquier acuerdo. Por otra parte, está el principio de condicionalidad del FMI, que a cambio de financiamiento nos obligaría a implementar medidas draconianas que desatarían un caos en el país.

5. ¿Las sanciones de Estados Unidos y Europa en que están frenando al gobierno?

- Las sanciones establecidas por Washington, reiteramos, son ilegales e infames. Ningún gobierno puede establecer medidas de esa naturaleza de manera unilateral. Eso violenta las normas de convivencia internacional. Sin embargo, el gobierno en Washington actúa con arrogancia y viola las leyes, ocasionando, a su vez, un daño terrible a la economía y a la población.

Los Decretos emitidos por el gobierno estadounidense amenazan con sanciones a todos aquellos, que concedan financiamiento a nuestra economía y a quienes abran la posibilidad de refinanciamiento de nuestra deuda. Además, nos prohíben de facto operar con dólares estadounidense en nuestro comercio externo, debido a la coacción que ejerce sobre la banca para que no presenten el servicio de corresponsalía.

Esta es una estrategia perfectamente estudiada. Se afecta a nuestra economía en su flanco más álgido, el enorme déficit existente, de lo cual depende la recuperación productiva, así como la estabilidad cambiaria, y, con ellas, el freno al alza de los precios. De esta manera se genera malestar y se debilita al gobierno hasta su derrocamiento.

6 ¿Debe el gobierno buscar la manera de resolver este asunto?

-Nosotros hemos manifestado reiteradamente la necesidad de resolver esta situación, sin embargo, los gobiernos de Washington y de la UE insisten en esa actitud para derrocar al gobierno. Lo han dicho de manera reiterada. Para nosotros, esa injerencia es inaceptable, eso pertenece a la época de los imperios y las colonias.

Desgraciadamente, fuerzas políticas y económicas del país justifican y estimulan esas sanciones y los gravísimos costos que ocasionan al a población. De la manera más cínica, estas fuerzas afirman que se trata de sanciones a personas individuales, que nada tienen que ver con el origen de la crisis y que es un castigo a un régimen dictatorial. Esa postura miserable explica en buena medida la situación desastrosa que atraviesa la oposición.

Es la dimensión política y, podría decirse también, geopolítica del deterioro económico de nuestro país.

7. Se anunció el aumento de la gasolina y todo un plan de pago con el carnet de la patria, ¿la medida se implementará o no?

- El incremento de los precios de la gasolina se ha retrasado, se han presentado problemas en su instrumentación, pero sigue constituyendo una medida impostergable. Ahí debemos exhibir mayor eficiencia y determinación. No podemos seguir regalando nuestro combustible. De esa medida dependen la lucha eficaz contra el contrabando, el incremento de los ingresos fiscales para combatir el déficit fiscal, el financiamiento de programas sociales, la exportación de excedentes, etc.

8. La liberación cambiaria quedó en el papel, fue un anuncio de la ANC y aún no se ejecuta. ¿Qué pasa con esta medida?

- La ANC derogó el control de cambio. Eso fue un paso importante de cara al establecimiento de un sistema de liberación cambiaria. Este último se ha venido estableciendo progresivamente. Uno de los temas pendientes es la unificación de las tasas de cambio. El otro tema es la activación de amplios mecanismos para estimular el flujo de divisas al país: desde casas de cambio, pasando por la banca, hasta llegar a los mercados de valores.

En líneas generales, hay opiniones que afirman que la escasez de divisas es el principal obstáculo para liberar el sistema cambiario, otros afirman que precisamente esa situación justifica la liberación. El hecho es que la especulación no ha cesado con las medidas adoptadas, por lo que se tienen que evaluar nuevas acciones que apunten a la estabilidad cambiaria y, con ella, a la estabilidad de los precios internos.

9. Las empresas privadas lucen golpeadas, negocios siguen cerrando, ¿cómo se plantea en este clima aumentar la producción nacional? ¿Se abrirá un dialogo con los gremios empresariales?

- Hay que crear un clima de estabilidad económica, de confianza en el seno del sector empresarial. A ello contribuye una política económica coherente, como la que ha presentado el presidente Nicolás Maduro, así como el dialogo. En tal sentido, la política del gobierno ha sido de dialogo permanente. Sectores empresariales han participado activamente, otros han rechazado esa invitación e, incluso, han realizado enormes esfuerzos por torpedear el entendimiento nacional y el trabajo por la estabilidad del país. Ahí se inscriben Fedecámaras, Consecomercio, Conindustria, etc.

En todo caso, nuestro proyecto económico se basa en una economía mixta con un sólido sector empresarial productivo, con sentido de los intereses nacionales, capaz de participar en la diversificación productiva el desarrollo del país. No vamos a someter la conducción del país a los intereses empresariales, pero invitamos a este sector a participar en un proyecto que dirige el pueblo trabajador y que debe contar con empresarios serios.

10. Hay ruido en torno a un nuevo aumento de salario para este mes, ¿no es debe atacar primero la hiperinflación?

- El aumento salarial es impostergable. La inflación se ha tragado buena parte del importante incremento decretado hace 3 meses. Ahí dijimos, que una de las prioridades del programa económico era la recuperación salarial y las políticas sociales, en general, y eso lo vamos a mantener.

En un escenario hiperinflacionario, lo peor que pueda suceder es que se estanquen los salarios. Eso, obviamente, no puede desviar nuestra atención de la necesidad de derrotar la hiperinflación. Entendemos que los aumentos sostenibles de los salarios están asociados a la estabilidad de los precios. Sin embargo, mientras no tengamos esta estabilidad, no podemos abandonar a lo trabajadores. No es el escenario ideal, pero es mucho mejor que estancar los salarios en medio de la hiperinflación.

Al respecto, hay quienes atribuyen la hiperinflación a los salarios. Ellos deben explicar entre muchas otras cosas, qué ha sucedido en los dos últimos meses, cuando sin aumento salarial se ha producido una inflación feroz. Para nosotros está claro que, además del trasfondo económico, la dinámica inflación-salario es la expresión de la lucha por el reparto del ingreso en la sociedad. En un escenario de conflictividad política e innegables ataques para desestabilizar económicamente al país, un gobierno revolucionario debe hacer el mayor esfuerzo para proteger los salarios de los trabajadores y eso pasa por los aumentos salariales, así como por la lucha contra la especulación.