(VIDEO) Lluís Mas Luque: El Petro es un campo de oportunidades

Expertos del mundo visualizan al Petro como un proyecto innovador que nos abrirá las puertas al desarrollo económico. Comparto las impresiones de Lluís Mas Luque, Director General de Blockchain y participante del Encuentro Internacional de Criptoactivos. https://t.co/9Bl7dcS15e pic.twitter.com/YVqHFDe1Sc — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 17, 2018

18 Nov. 2018 - El Petro es la primera criptomoneda respaldada por las reservas naturales de un país, y es el eje central del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.“Esta moneda digital representa la superación de los antiguos estándares, las ataduras que todos hemos tenido en los sistemas financieros” comentó Lluís Mas Luque, director general del Blockchain Institute&Technology, ubicado en Barcelona, España.“Estuve en la sede del Petro y me sorprendió la amplitud de la potencia del proyecto, mi equipo y yo nos quedamos tan impresionados que decidimos apostar por esta iniciativa y no solo eso, sino que vamos a articular para que Venezuela sea una capital mundial del criptomundo” señaló Lluís.El experto en Blockchain aseguró que este sistema digital es una forma de mostrarle al mundo que Venezuela posee un modelo netamente democrático y participativo, que confía en su pueblo y le brinda la oportunidad de adquirir sus riquezas a través de la moneda digital.“El Petro es un campo de cultivo de oportunidades, este proyecto va a innovar y a romper con las antiguas opresiones financieras, creando oportunidades y conocimiento nuevo”, apuntó al destacar su admiración por el proyecto.El español aseveró que en su país no existen iniciativas de la índole que abarca el criptoactivo venezolano y que el sistema establecido no brinda las oportunidades necesarias para poder establecer -con el empresariado- un proyecto como el del Petro.“Apuesto por esta moneda digital y participaré en el desarrollo de una nueva economía para Venezuela” afirmó.El director de Blockchain Institute&Technology, participó en el I Encuentro Internacional de Criptoactivos, realizado en Caracas, lugar desde donde aplaudió la apertura de éstos espacios para que las personas pueden aprender a desarrollar soluciones reales de cara a la nueva economía y compartir herramientas para el avance exitoso de la moneda digital venezolana en el mercado internacional.