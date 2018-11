(VIDEO) Maduro: El petro nos abrirá las puertas al desarrollo

Expertos del mundo visualizan al Petro como un proyecto innovador que nos abrirá las puertas al desarrollo económico. Comparto las impresiones de Lluís Mas Luque, Director General de Blockchain y participante del Encuentro Internacional de Criptoactivos. https://t.co/9Bl7dcS15e pic.twitter.com/YVqHFDe1Sc — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 17 de noviembre de 2018

17 Nov. 2018 - Expertos extranjeros en criptoactivos apuestan al petro y las oportunidades que la criptomoneda tiene para ofrecer, destacó este sábado el presidente de la República, Nicolás Maduro.“Expertos del mundo visualizan al petro como un proyecto innovador que nos abrirá las puertas al desarrollo económico”, escribió el mandatario, en compañía de un video compartido a través de su cuenta en la red social Twitter.El audiovisual destaca las impresiones del Director General de Blockchain Institute&Technology, en España, Luís Mas Luque, en donde expresa que la moneda digital venezolana “representa la superación de los antiguos estándares, las ataduras que todos hemos tenido en los sistemas financieros”.Mas Luque se vio sorprendido por “la amplitud de la potencia del proyecto, mi equipo y yo nos quedamos tan impresionados que decidimos apostar por esta iniciativa y no solo eso, sino que vamos a articular para que Venezuela sea una capital mundial del criptomundo” señaló luego de su participación en el I Encuentro Internacional de Criptoactivos, realizado en Caracas.Con la participación de 15 expertos internacionales en materia financiera y de criptoactivos, este viernes si dio inicio en el Hotel Gran Meliá Caracas, al 1er Encuentro Internacional de Criptoactivos a fin de dinamizar la información que trae consigo la adquisición de la criptomoneda venezolana, el petro.“Venezuela es el primer país en el mundo en recibir las criptomonedas de la forma en que lo ha hecho, estoy emocionado por eso y quiero apoyar a Venezuela en su entrada a esta era digital”, expresó Nihal De Mel, director de Crypto Génesis y miembro de Acura Global, durante su ponencia.El expositor asumió su participación en la esfera del petro como moneda digital y por ello adelantó, que su compromiso con el país en apoyarlo fue sellado este viernes al asistir a la sede de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas para adquirir su criptomoneda.Dirigió su presentación a explicar en que consiste la tecnología Blockchain y como su sistema de seguridad es la base para el crecimiento de este proyecto de criptomonedas. “Este medio podría revolucionar el sistema bancario, no solo en Venezuela sino en el mundo entero, y uno de los efectos importantes que esto podría tener, es que el costo de la actividad bancaria se puede reducirse drásticamente”.Precisó que el tiempo que toma hacer transacciones internacionales hoy en día, es de 24 a 48 horas, “con la tecnología Blockchain lo puedes hacer en tiempo real y eso también va a reducir los costos de las transacciones internacionales”.Finalmente, aseguró que la seguridad de estos criptoactivos se va a hacer mucho mas fuerte, puesto que con la tecnología Blockchain nuestra información es almacenada en centenares de computadoras en todo el mundo y además es protegida por criptografías, que una vez que estos códigos son escritos en ellas no pueden ser cambiados, ni borrados, “lo que hace un método seguro”.El siguiente ponente fue el abogado y experto en leyes sobre criptomonedas José Ignacio Pascual, quien resaltó que “el hecho de que esta moneda este respaldada por las reservas del Estado, como el oro o el petróleo, hace que la volatilidad de la moneda virtual sea menor que una moneda que no esté respaldada en comoditis como el oro o el petróleo”.El también director ejecutivo de Eversheds Sutherland en Londres y Luxemburgo, acotó que la tecnología Blockchain, es una tecnología descentralizada basada en el registro de personas anónimas. “Blockchain, es la tecnología en la que las criptomonedas están basadas”.Agregó que la misma puede ser aplicada a muchos aspectos de la cotidianidad, como por ejemplo al sector salud.Asimismo, el experto hizo énfasis en que es necesario crear un marco regulatorio que de seguridad a los inversores y a los bancos, en ese sentido comentó que los países del mundo apuestan a esta tecnología, y que a pesar de la crisis por la pasa la economía mundial se sigue apostando por el futuro. “Blockchain se usa para dar fe y confianza a los pueblos”.