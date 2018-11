(VIDEO) La Bitcoineta: la camioneta que viaja por América Latina para enseñar sobre criptomonedas

Credito: Facebook / La Bitcoineta

18 Nov. 2018 - Con solo un año desde que inició su viaje la Bitcoineta recorrió Argentina, pasó por Bolivia y Paraguay y busca extender su influencia a toda América Latina. La furgoneta, decorada con el característico color anaranjado que recuerda el logo del bitcoin, busca llegar al público más aislado de Latinoamérica.



Nerds tecnológicos bohemios, así podría describirse muy básicamente a los tripulantes de la Bitcoineta que durante 2018 iniciaron una travesía por América Latina bastante inusual. Su misión: sacar el bitcoin y la tecnología blockchain de los encuentros de informáticos y financistas y llevarlo a los lugares más remotos de América Latina.



"Normalmente se dan encuentros entre gente del mundo de la tecnología o de la productividad. Pero que el blockchain llegue a un pueblo en el norte de la Argentina o una universidad en Paraguay es más difícil".



Así lo consideró en diálogo con Sputnik Chevy Contreras, miembro del proyecto y expositor de la conferencia C20 de blockchain y bitcoin, que reunió en Buenos Aires a unas 8.000 personas el viernes 16 y sábado 17 de noviembre.







A diez años de la creación del bitcoin —la criptomoneda que inició el cambio financiero mundial hacia las divisas digitales— todavía la mayoría de la población de la región ignora su existencia y sus posibles aplicaciones. Según Contreras allí es dónde han enfocado su trabajo durante 2018 y ha tenido muy buena repercusión.



"Nos reciben muy bien, ya sea gente que pertenece a la comunidad bitcoiner o aquellos que no nos conocen. Hemos salido en tapas de diarios locales, en televisión y en radio. Nos hemos reunido con gente del Gobierno que por ahí tiene un interés pero que necesita más información para poder pensar e imaginarse cuáles son las soluciones que esto va a aportar en el futuro", comentó.

La elección de los pueblos a visitar implica una combinación de factores que requiere de varios voluntarios de todos los puntos del país. Es que los tripulantes van rotando lo que facilita el viaje pues se intenta que haya viajeros locales que conozcan en cierta medida las necesidades del lugar y puedan ofrecer contenidos a medida.



"Se plantea desde un mapa tratando de conectar distintas ciudades, tanto en aquellas donde sabemos que hay bitcoiners para poder fortalecerlas como en aquellas que sabemos que no hay pero tienen potencialidad por ser puntos de productividad o educativos importantes. Entonces vamos, estamos dos o tres días y al día siguiente salimos para la nueva".



A cada lugar al que arriban llevan la información de qué es el bitcoin, qué son las criptomonedas en general y cómo funciona el blockchain (tecnología que las alberga). Por esto realizan charlas introductorias, pero también mesas de trabajo con gente más avanzada.



"Siempre la información la llevamos del modo que, por ahí, creemos que la está necesitando el usuario y también vamos a escuchar. Lo que tratamos desde la Bitcoineta es no imponer una idea sino poder dar información y que las personas puedan recibirla, interpretarla y elegir por qué creen que puede llegar a servirles este tipo de tecnologías o por qué no".

