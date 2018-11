Gobernación del Zulia comprará 30% de reses a 180 bolívares soberanos el kilo

Credito: Panorama

16 Nov- 2018 - “De todos los animales que entre a los mataderos el 30% será vendido a la gobernación a BsS 180 el kilo en canal”, ese es el acuerdo formal al que llegaron la Gobernación del Zulia, productores de ganado y los mataderos de la entidad en su reunión de esta semana.



Una fuente vinculada con el sector ganadero reveló a este medio las condiciones del acuerdo que incluyen “entregarles el traste con la res, la Gobernación no paga el flete (corre por cuenta del productor). Ese pago será coordinado entre el matadero y la Gobernación y es de inmediato”.



Representantes de los 14 mataderos del Zulia, así como dueños de carnicerías y productores agropecuarios de la entidad sostuvieron el pasado lunes en el Palacio de Gobierno una reunión con el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, y otras funcionarios.



El precio acordado duplica el regulado, de máximo Bs.S 90, fijado en la Gaceta Oficial número 6.397, del 6 de septiembre pasado.



De acuerdo con los principales gremios del sector cárnico del país la regulación haría inviable la cobertura de las estructuras de costo.



El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, aseguró que después de la medida implementada por el Gobierno nacional de regular los precios de la carne hubo una disminución en la producción del alimento.



"Cuando aclaramos la medida que se tomó en Gaceta Oficial, en cuanto a los precios que nunca acordamos ni con el Gobierno ni con el presidente, quiero decir que la medida es innecesaria en un país inflacionario donde nunca se supervisa ni se revisan los precios, hay que ser responsables al hablar de este tema", dijo.



El acuerdo del Zulia entre ganaderos, mataderos y Gobernación mitiga, igualmente, el llamado a “tomar los mataderos” hecho recientemente por el gobernador Omar Prieto, quien denunció distorciones que hacen desaparecer la carne de los mercados populares.



La pasada semana el gobernador Prieto había anunciado la “prohibición de la movilización de ganado en el estado Zulia sin la autorización del Estado Mayor de Alimentación, que se apoyará en las policías del estado. Tenemos la responsabilidad de garantizarle al pueblo la carne y se ha fijado un precio justo, BsS 90, 140”, manifestó la autoridad regional.



En la reunión del pasado lunes, también se acordó “regularizar la matanza en los mataderos”. El sector ganadero saludó que “quedó abierto el libre mercado de precio (el 70% restante). La cantidad de producto regulará al mercado”.



El acuerdo alcanzado en el Zulia va en contravía de la posición de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), que cuestiona la entrega de carne a las gobernaciones.



Chacín, presidente de Fedenaga, afirmó recientemente que en la organización no financiarán su "esfuerzo y sudor" en ninguna "gobernación o alcaldía", instándolos a que se dediquen a la cría de ganado, que no se dediquen a "expropiar".



A escala nacional, la práctica de arrime de la carne de res a las gobernaciones se viene multiplicando, el gobernador de Guárico, José Vásquez, exige 60% del rebaño que es arrimado a los mataderos de beneficio, mientras que los mandatarios regionales de Apure, Barinas, Yaracuy, Portuguesa y Cojedes, Ramón Carrizález, Argenis Chávez, Julio León Heredia, Rafael Calles y Margaud Godoy, respectivamente, demandan 30% del ganado que va a matanza en esos estados.



De acuerdo con los sectores gremiales del campo, en los últimos años ha venido disminuyendo el rebaño, el censo 2008 se estimó que estaba por 13 millones de cabezas de ganados y para 2018 aunque no hay estadísticas se estima que ronde en 10 millones y medio de cabezas.