Rodrigo Cabezas: “El Presidente ordenó a sus ministros no hablar de hiperinflación”

Rodrigo Cabezas, economista y exministro de Finanzas, asegura que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a sus ministros no hablar de hiperinflación. “Podrán no hablar de hiperinflación, pero esta economía desde noviembre del año pasado entró en lo que se conoce como la mayor anomalía que existe en una sociedad capitalista porque destruye el orden económico y el sistema de precios, conocido como hiperinflación”.



Así lo expresó durante un conversatorio realizado en la sede de la Asociación de Jubilados del Zulia, ubicada en la Calle Carabobo de Maracaibo, donde planteó: “La hiperinflación es una máquina destructora de la inversión, la detiene totalmente”.



Cabezas recordó que quienes realizan una actividad productiva en hiperinflación tienen que revisar constantemente sus costos y en caso desestimar estas medidas, deben cerrar la panadería, el abasto, el café o cualquier bien que posean.



Ante un grupo de vecinos del lugar, el también profesor universitario, sostuvo que la hiperinflación destruye, paraliza. “Buena parte de la actividad productiva sale, se va, no entiende la hiperinflación y se retira, por eso usted ve centros comerciales con la mitad de capacidad u observa lo que nos dice Conindustria, que la industria que está quedando en Venezuela está trabajando con el 20% nada más de su capacidad”.



Pero el número es al revés, añade, tiene 80% de capacidad ociosa, que no está utilizando. Y luego destruye no solo la inversión sino el salario real. Los que somos asalariados lo sabemos. Solo hay que ver cuánto cuesta el kilo de queso, el kilo de carne. Ahí tu ves el tremendo deterioro de la capacidad de compra de tu salario, refirió.



El experto no avisora rectificación desde el punto de vista de la política económica. “Yo no veo en el corto plazo rectificación alguna, por tanto si no hay rectificación de lo que se viene haciendo desde los anuncios económicos, lo que concluyo es que el curso destructor de la crisis económica va a continuar. Y yo, no me alegro, no me puedo alegrar porque es la vida de todos nosotros. Quisiera que detuvieran la caída”.



Cabeza considera que si en Venezuela existiera un movimiento obrero clasista, centrales obreras auténticas, la primera bandera que levantarían los trabajadores en contra de la escalada desmesurada de precios, sería obligar al Gobierno a indexar los salarios.



“Porque sino el resultado es hambre, desnutrición, miseria, es sufrimiento humano. Esa debería ser la bandera de una central obrera en este momento. Para la hiperinflación o indexa los salarios porque me metiste en el mundo de la miseria humana, comer poco, no saber como alimentarnos”.

