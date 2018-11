Precio de la carne sigue imparable

Credito: Panorama

15 Nov. 2018 - “Quiero comerme un bistecito porque tengo tiempo que no sé nada de carne, pero me iré con las manos vacías porque está muy cara y no me alcanza el dinero para comprarla”, comentó con tristeza Marisbelia Fernández, al observar las neveras de una carnicería en Petare.



Como ella muchos son los caraqueños que desde hace rato no tienen un pedacito de carne de res en su plato, debido al saltó que pegó el precio del producto a pesar de que el Ejecutivo reguló los cortes de carne entre Bs.S 80 y 90.



En el Frigorífico y Víveres La Parada, situado al final de la avenida Francisco de Miranda en Petare, un kilogramo de bistec y carne para mechar tiene un precio de 890 bolívares soberanos, mientras que el bistec de solomo está en 950.



En un establecimiento frente a la plaza El Cristo, en la redoma petareña, la molida, para guisar y mechar está valorada en Bs.S 850, mientas que el bistec se encuentra en 890 y el solomo de cuerito en 950.



Un vendedor, quien prefirió no identificarse, comentó que el precio se ha disparado porque los distribuidores lo venden por encima de lo regulado.



En las carnicerías de la avenida Victoria se pueden conseguir el rubro en 800 bolívares soberanos. Entre tanto, al oeste de la ciudad, en algunos lugares de Catia el precio varía entre 600 y 800, dependiendo de la pieza.



Supermercados



Durante un recorrido efectuado por ÚN en los supermercados se observó que en cadenas como Central Madeirense, Unicasa y Plan Suárez la carne de res sigue brillando por su ausencia.



Trabajadores aseguraron que no cuentan con el producto porque no han sido abastecidos, por lo que solo se consigue pescado y algunas piezas de cochino.



En las neveras del Excelsior Gama de La urbina se consiguen bandejas de bistec de solomo en 1.345 bolívares soberanos, así como también hay carne molida en 1.295.