La inflación se tragó los "precios justos"

Credito: NAD

13 Nov. 2018 - En un recorrido por los medianos y grandes supermercados y centros populares más concurridos en la ciudad de Maracaibo, con el fin de indagar los precios que rondan a diario en los anaqueles de cada establecimiento.



La inflación se comió los precios justos que estableció el gobierno nacional y colocados en Gaceta Oficial en el mes de agosto. Los costos acordados por el Ejecutivo no duraron mucho afianzados, puesto a que la inflación se los los llevo por delante. El sueldo mínimo actual no alcanza ni para una cuarta parte de la canasta básica.



No todos los productos están presente en los dispensarios del venezolano, uno más que otro debido a que los costos son estrambóticos. Muchos esperan que los aguinaldos alcance para comprar algunos ingredientes para la comida de navidad.



En los dispensario de diferentes mercados populares, el aceite su precio debe ser de 36 bolívares soberanos pero se encuentra en 500 soberanos, el arroz su costo regulado es de 42 bolívares soberanos y actualmente los marabinos lo pagan en 170 bolívares soberanos. La harina PAN u otras marcas que de a poco se conseguí y se la encuentran es en 250 bolívares soberanos. El kilo de carne en 1700 soberanos cuando en la lista de precios justos tiene que ser de 90 bolívares, el kilo de pollo entre 600 y 700 soberanos.



El café que muchos están acostumbrados a tomarse por la mañana, su costo esta entre 200 y 500 bolívares soberanos. La mayonesa pequeña y mediana ha desaparecido de a poco de los anaqueles, solo es de conseguirse de un galón con un valor muy excesivo. La azúcar que su precio en diferentes establecimiento es de 100 y 150 bolívares soberanos dado a que el que fue aprobado en Gaceta Oficial es de 32 bolívares. La margarina que alcanzo un valor de 350 y 450 bolívares soberanos cuando el precio establecido fue de 39 bolívares soberanos.



El cartón de huevo que se ha vuelto difícil de conseguir por su excesivo costo, el diablito con precio elevado lo que cuesta entre 453 y 524 bolívares soberanos.