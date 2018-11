Constituyente Torrealba: siguen adecuándose las tablas salariales de los trabajadores

El constituyente, Francisco Torrealba. Credito: Correo del Orinoco

13 Nov. 2018 - Francisco Torrealba, presidente de la comisión de trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), reiteró que "no existe una tabla salarial única" y que tampoco se han incumplido los contratos colectivos.



El constituyente destacó que hasta el momento siguen adecuándose las tablas salariales de la administración pública. "Cada sector tiene la suya de acuerdo a distintos criterios".



Afirmó que el presidente Nicolás Maduro "resucitó el poder adquisitivo" con el último aumento salarial de 6.000%. A su juicio, la inestabilidad económica es consecuencia de la especulación y el incumplimiento de las políticas dictadas por el Gobierno nacional.



El dirigente admitió que los aumentos salariales no son suficientes si van acompañados de un aumento en los precios de los productos, por lo que instó la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) a "cesar con su política de especulación y acaparamiento".



Rechazó que ciertos sectores "se sienten en una mesa para discutir sobre los precios y luego no cumplan con lo acordado".

Torrealba mencionó que el Gobierno quiere mantener una relación armoniosa con la empresa privada, en aras de aumentar la producción por lo que consideró necesario un dialogo.