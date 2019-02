Toma de mataderos traería más escasez, alertan los carniceros

Credito: Archivo

10-11-18.-Fegalago está dispuesto a “conversar” con la Gobernación. En Barinas, Táchira, Apure, Guárico y Cojedes también aplican la medida.



Más “escasez” de carne traería como consecuencia la intervención, que anunció el pasado jueves el gobernador Omar Prieto, de los 18 mataderos y salas de matanzas públicos y privados que aproximadamente se encuentran instalados en el Zulia.



La medida, según aclaró el gobernador, surgió tras haber “detectado una exportación totalmente ilegal de parte de algunos sectores de la región impidiendo que nosotros podamos colocar en la red de distribución, en las carnicerías, incluso en los mercados populares, la carne, cuando ya hay un precio establecido de cortes”.

Ante lo cual el Bloque de Carniceros de Maracaibo, presidido por Arelys Alvarado, aseguró que “el productor no arrimaría más animales a los mataderos”. Dijo que ayer (viernes) fueron “regresadas 300 reses” de un matadero, ubicado en la vía de Palito Blanco.



Alvarado señaló que no entiende el por qué de la medida “si desde hace un mes fue asignado un representante de la Sundde para verificar el expendio, pero con facturas a precios que no son reales, pues dicen que están vendiendo la carne a 70 bolívares y en realidad el precio es de 250 bolívares por kilo”.



“Desde el 20 de agosto (cuando entró en vigencia la reconversión monetaria) hemos venido trabajando a media máquina porque no se consigue carne a crédito sino de contado”, explicó la representante de los carniceros, quien pidió al Gobierno regional “hacer un seguimiento a la cadena, es decir, a cómo llegando, a cómo la estás vendiendo en canal, a cuáles carnicerías va”.

“A nosotros nos endosan los precios de la carne, cuando en realidad estamos trabajando a riesgo de pérdidas. Una res de 200 kilos la están vendiendo entre 60 mil bolívares soberanos y 70 mil bolívares para que llegue una fiscalización que haga perder más del 50% de la inversión”, detalló.



Recordó que desde el pasado 5 de marzo no se reúnen con los representantes del Gobierno regional “y desde hace más de dos meses venimos solicitando un nuevo encuentro con el gobernador para plantearle lo que estamos viviendo y no hemos obtenido respuesta”.



En la región zuliana hay unas 3 mil carnicerías.



Gerardo Ávila, presidente de Fegalago, además de coincidir con Alvarado en lo que se refiere “escasez” de la carne, señaló que esta medida también genera “incertidumbre” entre los consumidores, los carniceros, mayoristas y los productores que es “donde inicia la cadena”.



Más allá de lo anunciado, Ávila señaló que Fegalago está “dispuesto” a conversar con el Ejecutivo regional para “abordar” la situación y “solventarla”.



“Estas decisiones ponen al consumidor a deambular por los mercados como resultado de la espiral hiperinflacionaria y de los controles que vienen aplicándose en el país”, acotó a la vez que reiteró que esperan los detalles.



Esta medida así como en el Zulia se viene aplicando en otras entidades como Barinas, Apure, Guárico y Cojedes donde exigen el 30% de la producción.



El presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira (Asogata), Leonardo Figueroa, también advirtió, en contacto con la cadena Unión Radio, que la decisión de intervenir los mataderos públicos y privados en los principales estados productores de carne del país, impactará negativamente tanto a los consumidores como a los productores primarios, quienes “irán a la quiebra”.



“La carne no llega a los grandes centros de consumo, tomando en cuenta que también quieren manejar la cadena comercialización y no permiten que lo hagan los privados, como normalmente se ha hecho; y el otro daño es a los productores primarios, porque sumado a la crisis económica, ahora nos van a quitar 30 % y 40 % de producción para pagarlas cuando quieran a precios de pérdidas, calculados hace dos meses“, explicó Figueroa.



En Zulia, todos los mataderos quedaron a la orden del mayor general Fabio Zavarse (comandante de la Redi-Occidente), además de que quedó “totalmente prohibida la movilización de ganado sin la autorización del Estado Mayor de Alimentación, en este caso el mayor general Zavarse, quien se apoyará en las policías del estado”, precisó el gobernador Prieto, quien enfatizó que “tenemos la responsabilidad de garantizarle al pueblo la carne y se ha fijado un precio justo de 90 bolívares y 140 bolívares” por kilo.



El mayor general Zavarse, por orden de la máxima autoridad regional, irá a los mataderos a “ ocuparlos, posteriormente conversaremos con quienes arriman el ganado”.



A juicio de Prieto, el proceso de matanza de reses se ha distorsionado de una manera que a veces la sacrifican solo para quedarse con el cuero y los subproductos, “y dejan liberada de manera total la carne para que puedan destrozar el bolsillo de los zulianos y zulianas”.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/ciudad/Toma-de-mataderos-traeria-mas-escasez-carniceros-20181110-0011.html)