Fondo Monetario Internacional alertó con sancionar al país si el BCV no publica cifras económicas

El economista Asdrúbal Oliveros, informó este viernes a través de su cuenta en la red social Twitter que el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó a los representantes del Banco Central de Venezuela (BCV) con sancionar al país si no publica las cifras económicas antes del 30 de noviembre.Oliveros explicó que, además, si no realizan la publicación en la fecha establecida Venezuela dejará de formar parte del FMI."Me informan desde BCV: esta mañana hubo un 'conference' muy duro entre el BCV y el FMI. Si el BCV no envía las estadísticas del país, el 30 de noviembre nos sancionan y es posible el retiro del organismo, con todas las implicaciones de riesgo país que eso implica", escribió en la red social.