Econ. Juan Carlos Valdez: inflación retrocede en Venezuela por bajo poder adquisitivo

El economista Juan Carlos Valdez.

11 Nov. 2018 - La reducción a 148,2% de los índices de inflación en octubre de este año en Venezuela no significa una disminución del indicador, sino una caída en la demanda de los productos ante el alza de los precios, dijo a Sputnik el economista Juan Carlos Valdez.



"Lo que se ha reducido es la velocidad de la inflación, en realidad la inflación no ha caído, ha disminuido su velocidad ¿qué está ocurriendo ahorita? Ha vuelto a caer sustancialmente la demanda, porque la cosas volvieron a estar fuera del alcance de los venezolanos", expresó.



La Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de mayoría opositora, anunció que la inflación pasó de 233,3% en septiembre a 148,2% en octubre.



Valdez coincidió con el diputado opositor y presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Rafael Guzmán, quien aseguró que esa caída en las cifras de la inflación obedece a la disminución del consumo por los precios de los alimentos, que durante octubre aumentaron en 86,4% en el país caribeño.



Valdez, conductor del programa Boza con Valdez que transmite la estatal Venezolana de Televisión, explicó que tiene que ver con la necesidad de captar compradores.



"¿Qué pasa cuando cae la demanda? Los precios no es que se estabilizan, pero tienden a subir con más lentitud, porque evidentemente el oferente de bienes y servicios necesita de alguna manera captar demanda y si siguen subiendo los precios a la velocidad que han venido subiendo no va a poder vender", indicó.



En la nación sudamericana, la mayoría de los comerciantes calculan los precios de los productos al valor del dólar paralelo, que actualmente se ubica en 265 bolívares (moneda local) por dólar, lo que hace que su valor sea más elevado y hasta inalcanzable para los ciudadanos.



La inflación interanual en Venezuela es de 833.997%; mientras que en lo que va del año se ubica en 287.624%, según cifras del Parlamento.



Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que la inflación alcanzará 10.000.000% para el 2019 en Venezuela.



Plan económico



Hace dos meses, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro puso en marcha el Plan de Recuperación Económica, con el cual busca salir de la recesión.



Entre una de las estrategias está el anclaje de los salarios a la criptomoneda petro —el cual se basa en el valor de sus recursos naturales: petróleo 50%, hierro 20%, oro 20% y diamante un 10%—, una medida que para Valdez no alcanzó los objetivos que se plantearon de resguardar los sueldos de los trabajadores.



"Lamentablemente, el anclaje del salario al petro muchos pensamos que iba a ser un elemento de indexación al salario, porque a medida que el petro se viese beneficiado en el mercado internacional con la subida del barril de petróleo de la cesta venezolana, iba a favorecer esa indexación del salario, pero vimos que no fue así, el salario se ha mantenido inmóvil", sostuvo.



El pasado 17 de agosto, el presidente incrementó el sueldo mínimo que estaba en menos de tres dólares al cambio paralelo, a unos 30 dólares, pero señaló que este aumento modificaría el sistema de escalafones salariales para los empleados públicos.



Para Valdez, ese aumento ya se perdió, pues no hubo un control por parte del Gobierno a los comerciantes y productores.

"Ese incremento del más de 3.000% que experimentó el salario en agosto fue una luna de miel de no más de 15 días (…) si el Gobierno no ejerce la autoridad ellos (comerciantes) van a seguir burlándose de cualquier política que se implemente", sentenció.



Aunque el Ejecutivo implementó los llamados precios acordados con los productores, Valdez considera que muchos no respetaron esa medida y por el contrario aceleraron el valor de los productos.



El petro comenzó a funcionar el pasado 1 de octubre como moneda de intercambio de compra y divisa convertible.



Fue anunciado a finales de 2017 como un plan del Gobierno para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a sus bonos de deuda y a los de su principal industria Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1347 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201811081083278473-inflacion-retrocede-venezuela-bajo-poder-adquisitivo/)