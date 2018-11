(AUDIO) Cifra de repatriados no se ajusta a realidad migratoria, según diputado de la AN

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

06-11-18.-El diputado y presidente de la Comisión Especial para Asuntos Consulares y Migratorios de la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa, aseguró que las cifras de repatriados anunciadas por el gobierno, no se compara a las cifras de venezolanos que siguen llegando a Perú y Ecuador, reportó Unión Radio.El parlamentario sostuvo que desde que el presidente peruano Martín Vizcarra, anunció que los inmigrantes que entraran al territorio después del 31 de octubre, no se les otorgaría el permiso especial de permanencia, la cifra de venezolanos que ingresaban al país legalmente incremento el doble.“Mil 200 venezolanos diariamente se registraban para ingresar legalmente a Perú; una vez que el gobierno peruano anunció que lo cerraría el 31 de octubre, aumentó la cifra a tres mil 700 venezolanos diariamente; por eso es que cuando el gobierno nos dice que ha repatriado a 90 u 80 venezolanos, son cifras que sencillamente no se ajustan a la realidad, ni a la sinceridad de lo que les ocurre a los venezolanos en el exterior”, dijo.Correa también indicó, que de cada diez venezolanos a cuatro les afecta la crisis migratoria, directa o indirectamente.