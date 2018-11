Ministro de Economía de Bolsonaro impondrá plan neoliberal de Pinochet en Brasil

Paulo Guedes

6 Nov. 2018 - El próximo Ministro de Economía, Paulo Guedes, anunciado por el electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, impondrá el plan neoliberal del dictador chileno Augusto Pinochet, así lo advirtió la periodista de Brasil de Fato, Vivian Fernandez.



“Guedes es un banquero que seguirá el plan económico neoliberal que fue implementado en Chile en la época de la dictadura de Pinochet, además tiene relaciones con el mercado financiero, organismo que apoyó la candidatura de Bolsonaro como presidente de la nación suramericana”, explicó Fernandez durante una entrevista en el programa Mientras Tanto y por si Acaso transmitido por La Radio del Sur.



Señaló que el economista de carácter neoliberal clásico impulsará planes de privatización, creará reformas laborales que eliminen los derechos de la clase trabajadora de Brasil.



En cuanto a las pasadas elecciones presidenciales, la periodista de Brasil de Fato indicó que la población brasileña votó por el ultraderechista Bolsonaro debido al miedo que fue sembrado por los medios de comunicación.



“Hay un miedo en el pueblo de que va a pasar con el futuro del país. La gente no tiene claro que impacto darán las reformas que propone Bolsonaro y su economista neoliberal Guedes”, sostuvo.



Fernandez aseguró que los brasileños votaron por Bolsonaro sin saber que pasaría con la economía del país. “Una de las propuestas de Bolsonaro y su ministro Guedes es crear otra forma de empleo que no sea contracto fijo“.



Mencionó que ante el escenario neoliberal, “hay un desafió o reto para los movimientos sociales y sindicatos de trabajar juntos para que los trabajadores no pierdan sus derechos rescatados en las conquistas”.



Por otra parte, la periodista de Brasil de Fato precisó que Bolsonaro pretende ofrecerle el cargo Ministro de Justicia a Sergio Moro y con lña misma queda claro que sus intenciones siempre fueron de perjudicar al líder Lula Da Silva y al PT.



“Sergio Moro aceptó ser el Ministro de Justicia de Bolsonaro; la reacción de la gente y del PT es que está cada día más claro que el juicio contra Lula Da Silva es político, porque 2 años después que Moro dijo no aceptaría cargos, lo acepta”, dijo.



Manifestó que el gobierno de Bolsonaro va a priorizar sus relaciones con Chile, Estados Unidos e Israel.



Guedes, es un neoliberal conocido por economistas chilenos que impulsó el programa económico ultraliberal en la dictadura (1973-1990).