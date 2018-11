John Bolton anuncia nuevas y "duras" sanciones contra "transacciones ilícitas" de oro por parte del gobierno de Venezuela"

El consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, John Bolton Credito: Archivo

01-11-18.- Estados Unidos anunció hoy que sancionará las "transacciones ilícitas" del Gobierno Venezolano relacionadas con el sector del oro de Venezuela, y que ampliará la lista de empresas vinculadas a los servicios militares y de inteligencia de Cuba con las que los estadounidenses no pueden negociar.



El consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, John Bolton, anunció este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto con nuevas sanciones contra Venezuela.



"Hoy estoy muy orgulloso de compartir que el presidente Trump firmó un decreto ejecutivo para imponer nuevas y duras sanciones contra Venezuela", dijo Bolton según los extractos de un discurso pronunciado en Miami, reseñó AFP.



El asesor de Trump también tomará "acciones muy decisivas y fuertes contra Nicaragua en las próximas semanas", pero no anunciará de momento sanciones concretas, de acuerdo a la fuente, que pidió el anonimato.



El decreto contra Venezuela, que entró en vigor la pasada medianoche, pide a los secretarios de Estado, Mike Pompeo, y del Tesoro, Steven Mnuchin, que "identifiquen sectores de la economía venezolana" que podrían estar sujetos a nuevas sanciones de EE UU.



La idea es "sancionar a entidades e individuos que estén actuando de forma corrupta dentro de esos sectores", indicó el funcionario.



Una fuente subrayó que EE UU no perseguirá aquellas exportaciones de oro que sean legítimas, y dijo que el decreto de Trump podría usarse para otros sectores en el futuro.



Preguntado por si el petróleo podría ser uno de ellos, el funcionario no lo descartó, pero afirmó que EE UU quiere preservar los activos que pertenecen a Venezuela.



Washington calculó que en los últimos meses habrían salido de Venezuela "21 toneladas métricas de oro que han ido principalmente a Turquía" en unas exportaciones "sin contabilidad alguna para saber adónde van a parar los fondos", advirtió la semana pasada un subsecretario del Tesoro, Marshall Billingslea.



Bolton justificará esa medida por el presunto papel de Cuba a la hora de mantener en el poder al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y avisará de que el discurso que Trump dio el año pasado era solo "el comienzo de su política de mano dura" hacia la isla.