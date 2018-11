(VIDEO) Director del Banco de Desarrollo de China expresa apoyo a venta del petro venezolano

Delegación china que visitó venezuela recientemente adquirieron Petros

1 nov. 2018 - El director del Banco de Desarrollo de China, Tian Yunhay, expresó su respaldo al Gobierno venezolano por el inicio de la venta de la criptomoneda petro y fue una de las autoridades que acudió a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos a comprar la moneda digital.



"Soy muy amigo del ministro (de Economía) Simón (Zerpa), también apoyo esta moneda bastante nueva para todo el mundo y hoy ya experimenté la compra del petro y me siento muy orgulloso y muchas felicidades por eso", señaló Yunhay en entrevista para el canal del Estado, Venezolana de Televisión.



El 29 de octubre, el Gobierno venezolano inició la venta de la criptomoneda petro, asegurando que servirá para el intercambio comercial internacional y para que el país caribeño se deslinde del dólar.

Hasta el momento no es posible comprar petros con bolívares (moneda local), y una de estas criptomonedas equivale a 60 dólares.



La vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió esta semana con representantes del Banco de Desarrollo Chino para impulsar el plan de desarrollo económico con el que el Gobierno busca hacer frente a la crisis que afecta al país caribeño.



En septiembre, el presidente Nicolás Maduro viajó a China, donde sostuvo una reunión con su par, Xi Jinping, y obtuvo un préstamo por 5.000 millones de dólares.



Aunque el presidente no explicó cómo se pagaría, ha destacado que su país debe incrementar la producción de crudo que envía a la nación asiática a al menos 1 millón de barriles diarios antes de que concluya 2019.



El país caribeño ha estrechado alianzas con naciones como Rusia, China y Turquía, con el objetivo de superar la difícil situación económica que enfrenta ante sanciones impuestas por Estados Unidos y escándalos de corrupción en su principal industria Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).





