Investigadores advierten que el Bitcoin es una amenaza mediambiental

La criptomeneda Bitcoin Credito: https://www.thinkabovesky.com

31 de Octubre - "Con la creciente devastación creada por las condiciones climáticas peligrosas, la humanidad está aceptando el hecho de que el cambio climático es tan real y personal como puede ser", dijeron los investigadores de la Universidad de Hawai en Manoa. "Claramente, cualquier desarrollo posterior de las criptomonedas debe apuntar críticamente a reducir la demanda de electricidad, si se evitan las consecuencias potencialmente devastadoras de 2° C del calentamiento global".



Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Climate Change, revisada por pares, encuentra que si Bitcoin se implementa a tasas similares a las que se han incorporado otras tecnologías, solo podría producir suficientes emisiones para elevar las temperaturas globales en 2° C tan pronto como 2033.



La compra con bitcoins y varias otras criptomonedas, que son formas de moneda que existen digitalmente a través del cifrado, requiere grandes cantidades de electricidad. Las compras de Bitcoin crean transacciones que son registradas y procesadas por un grupo de personas denominadas mineros. Los mineros agrupan cada transacción de Bitcoin realizada durante un período de tiempo específico en un bloque. Luego se agregan bloques a la cadena, que es el libro mayor público. El proceso de verificación por parte de los mineros, que compiten para descifrar una prueba de trabajo exigente computacionalmente a cambio de bitcoins, requiere grandes cantidades de electricidad.



Los requisitos de electricidad de Bitcoin han creado considerables dificultades y una extensa discusión en línea sobre dónde colocar las instalaciones o los anillos que computan la prueba de trabajo de Bitcoin. Un tema un poco menos discutido es el impacto ambiental de producir toda esa electricidad.



Un equipo de investigadores de UH Manoa analizó información como la eficiencia energética de las computadoras usadas por la minería Bitcoin, la ubicación geográfica de los mineros que probablemente computaron el Bitcoin y las emisiones de CO2 de la producción de electricidad en esos países. Según los datos, los investigadores estimaron que el uso de bitcoins en el año 2017 emitió 69 millones de toneladas métricas de CO2.



Los investigadores también estudiaron cómo otras tecnologías han sido adoptadas por la sociedad y crearon escenarios para estimar las emisiones acumuladas de Bitcoin en caso de que crezcan a la velocidad que otras tecnologías se han incorporado.



El equipo descubrió que si se incorpora Bitcoin, incluso a la velocidad más lenta a la que se han incorporado otras tecnologías, sus emisiones acumuladas serán suficientes para calentar el planeta a más de 2° C en solo 22 años. Si se incorpora a la tasa promedio de otras tecnologías, se acerca a los 16 años.