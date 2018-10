Cartón de huevos aumenta su precio sin control

¿y que hace el Estado para corregir eso? https://t.co/1eHCvIybCx — Ingerzon Freites (@indafrero) October 30, 2018

Como se explica que paguen aguinaldos SIN GONGELACION DE PRECIOS? EN VENEZUELA EMPRESARIOS AUMENTAN LOS PRECIOS CADA MINUTO!1800 ES UN MES DE AGUINALDO,ALCANZA PARA UN CARTON DE HUEVOS,UN KILO DE QUESO Y TRES CANILLAS,MAS NADA! #PetroNuevaEraEconómica — ???????? Chaly4F ???????? (@Chaly2222) October 29, 2018

BUENOS DÍAS!

ASÍ AMANECE VENEZUELA



1K queso: 540,00 Bs.S

1K mortadela: 730,0 Bs. S

1 cartón huevos: 740,00 Bs. S



CARNE: No hay

POLLO: No hay



Los comerciantes se siguen burlando del pueblo ante unas medidas que no se están cumpliendo.#PetroNuevaEraEconómica@NicolasMaduro pic.twitter.com/LwCI6U1Dc8 — ????????????????????????????????99???? (@Yudithh99) October 30, 2018

30 oct. 2018 - El acelerado aumento de los precios está exprimiendo el bolsillo de los venezolanos quienes ahora deben pagar el cartón de huevo con un sobreprecio de más de 5 veces de lo estipulado por el Ejecutivo.En un recorrido realizado por el equipo de ÚN en la ciudad capital se constató que el producto sale hasta Bs.S 640, contrario a su precio legal fijado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.401 del pasado 31 de agosto, que corresponde a Bs.S 120.En Catia, parroquia Sucre, las 30 unidades se encuentran en Bs.S 500 en efectivo. Luis Mora, vecino de la zona, indicó: “El cartón me salió en 500 soberanos, me parece caro, pero que más puede hacer uno. Algo hay que comer. Además que ahora no consigues el cartón completo como antes sino que tienes que comprar dos medios cartones que te equivalen a uno”.Por otro lado, en el mercado semanal de Caño Amarillo vendieron este fin de semana en 600 bolívares el cartón.“Yo sólo compré medio cartón porque no me alcanzó para más pues tenía otras cosas que comprar. Hoy lo conseguí a este precio pero la semana que viene quién sabe en cuanto esté”, expresó Andreína Rondón.No obstante, en la avenida Fuerzas Armadas también se consigue a ese precio, mientras que en Petare tienen el medio cartón en Bs.S 540 en efectivo y si el pago es por punto aumenta a 640.