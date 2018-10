84% de los venezolanos cree que la oposición no busca solventar problemas económicos

29 oct. 2018 - Un estudio realizado por la encuestadora Hinterlaces entre el 22 de septiembre al 7 de octubre, reveló que 84% de los venezolanos considera que la oposición sólo habla de sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro, del poder y no de presentar un plan para resolver los problemas económicos del país.



El sondeo, basado en mil 580 entrevistas a hogares del país, entre el 22 de septiembre al 7 de octubre, presentado este domingo por el periodista José Vicente Rangel en su programa que transmite Televen, también revela que el 79% indica que si la oposición llega al Gobierno no arreglarán las dificultades económicas de la nación.



Por otro lado, revela el estudio que el 90% coincide en que la derecha venezolana se encuentra dividida.



Asimismo, tras la pregunta de: “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición todavía no tiene un líder fuerte que la represente?”, un 88% respondió estar de acuerdo con que la oposición no tiene un líder fuerte que lo represente y 10% en contra.



Mientras, por otra parte muestra que 82% de los entrevistados considera que dicho sector sigue dirigido por los mismos dirigentes de la cuarta república y un 16% se mantuvo en desacuerdo.



De igual manera, el 92% ratificó que a la oposición le hacen falta nuevas personas que los dirijan y un 8% no estuvo de acuerdo.

