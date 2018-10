Salario Mínimo perdió 90% de poder de compra en dos meses

28 de octubre de 2018.-

El salario mínimo, fijado en 1.800 bolívares soberanos, ha perdido 90% de su capacidad de compra en dos meses, asumiendo que la inflación de octubre sea similar a la registrada en septiembre, dijo el economista y profesor universitario Luis Oliveros.

El presidente Nicolás Maduro decretó un aumento salarial a partir del 1° de septiembre, que llevó el salario a BsS 1.800 o 180 millones bolívares de los anteriores a la reconversión monetaria del 20 de agosto, lo que representó un aumento de 5.900%.

La familia de billetes en circulación desde entonces está conformada por monedas de BsS 0,50 y BsS 1 y ocho papeles con denominaciones de BsS 2, BsS 5, BsS 10, BsS 20, BsS 50, BsS 100, BsS 200 y BsS 500.

El billete de más alta denominación compraba el 23 de agosto un cartón de huevos (BsS 90), un kilo de plátanos (BsS 10), un kilo de café (BsS 280), un kilo de queso blanco (BsS 95) y un pan campesino (BsS 20). Este 25 de octubre -dos meses después- el billete de BsS 500 solo compra el cartón de huevos (BsS 500), de acuerdo con la medición semanal de 11 productos que hace Banca y Negocios.

El paso a bolívares soberanos llegó acompañado de un importante alza de precios, tras el anuncio hecho el 17 de agosto. Así, una semana después los precios de bienes y servicios se habían disparado en promedio 54%, de acuerdo con data de la firma Ecoanalítica.

La inflación en septiembre se ubicó en 233,3% según la Asamblea Nacional y proyecta para el cierre de año un alza de 4.292.102%.

Oliveros, calcula que con una inflación en octubre similar a la del mes previo, el salario mínimo habrá perdido 90% de su capacidad de compra. Si se mantiene este ritmo de inflación, el catedrático prevé que para junio de 2019 se necesitará otra reconversión.

No obstante, el también economista Alexander Guerrero, no cree posible que el Ejecutivo pueda poner en práctica otro proceso que implique la emisión de nuevas denominaciones monetarias, ya que no tiene la capacidad financiera para pagar por ello.

De acuerdo con Guerrero, el gobierno de Maduro debe aún a tres casas fabricantes de papel moneda el trabajo contratado para poner en circulación los nuevos billetes, por lo que es poco probable que acepten fabricarle más a Venezuela, dice.

Al cierre de la semana del 19 de octubre -última data disponible en el BCV- la cantidad de monedas y billetes en circulación apenas representaba 8,18% del total de la liquidez monetaria. Si bien la cifra se ha ido recuperando desde el 1% antes de la reconversión monetaria, se trata de una cifra insignificante en medio de una galopante hiperinflación que diluye el valor de la moneda.

El 16 de agosto, día hábil anterior a la eliminación de los cinco ceros al bolívar, Bs 50.000.000 -que el 20 de ese mes ya eran BsS 500- compraban 7,76 dólares al tipo de cambio promedio del mercado paralelo de BsS 64,43 (reconvertidos) y este 26 de octubre, los mismos BsS 500 solo podían comprar 2,30 dólares a una tasa de BsS 216,89. Esto es que la pieza más alta de la familia de billetes ha perdido dos tercios de su valor en apenas dos meses.