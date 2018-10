La rutina de los pensionados venezolanos se resume en mucha cola y poca plata

27-10-18.-Los abuelos advierten que si tienen que comprar comida no podrán con los alimentos, y viceversa. "Compro un kilo de queso y un cartón de huevos, y listo: se acabó la pensión", protestó Ramón Mayora

El cobro de la pensión para los adultos mayores se ha tornado en una rutina tediosa, a la cual no le ven los resultados que esperan. Varios de ellos confesaron este viernes a Contrapunto que aguantan muchas horas de cola, a veces con malos tratos y casi siempre en un ambiente de incertidumbre, para al final medio cobrar lo que por derecho les corresponde, y luego ver cómo lo rinden para las prioridades que tienen: medicinas y comida.

Durante la jornada de pagos de este viernes Contrapunto consultó a los abuelos que aguardaban a las afueras de las agencias bancarias en espera de sus pagos. Criticaron que lo devengado en sus pensiones no les alcanza para nada, y que deben hacer maniobras para tratar de rendir ese presupuesto.

"Compro un kilo de queso y un cartón de huevos, y listo: se acabó la pensión. Para eso me calo esta cola, esa es la realidad de esta Venezuela", contó Ramón Mayora, un abuelo que esperaba por su turno en una agencia bancaria en Chacaíto.

Aidé González: "Soy paciente oncológica y estoy recluida en la clínica Razetti.

Hoy vine con mi esposo para que cobráramos, casi siempre hacemos así. Gracias a Dios en la clínica me dan las medicinas que necesito; si no, la tendría más difícil, porque la pensión la destino solo a comprar comida. Las colas son asfixiantes pero a uno no le queda otra. Yo me distraigo tejiendo: así paso el tiempo".

Carmen Villegas: "Llegué a las 7:30 am, siempre busco llegar lo más temprano posible.

Esto es siempre lo mismo: hacer la tremenda cola y esperar que le paguen a uno completo, por lo menos en efectivo. Prefiero siempre el efectivo porque me ayuda a rendir más la plata. De aquí me voy a un mercado; si no me da tiempo, voy mañana, entonces. En los mercados uno consigue los alimentos más baratos, pero en efectivo".

Juan Vargas: "La verdad es que esta pensión no me alcanza para nada. Solo puedo medio comprar comida, pero en realidad no me rinde. Ahorita tengo una gripe y menos mal que me consiguieron los remedios, porque tendría que ver entonces cómo carrizo haría para conseguirlos. Lo que agarro con la pensión me da es para medio comer".

Daysi Alvarado: "Yo uso la pensión para comprar comida principalmente. Cuando tengo que comprar medicinas las compro bachaqueadas, y como ya se sabe, eso sale caro. Por ejemplo, ahorita tengo que comprar mis medicamentos para la tensión, no los voy a buscar bachaqueados porque los puedo conseguir en la farmacia, pero no sé en cuanto me van a salir. Ahí es donde uno cuenta con la pensión y no sabe si le va a alcanzar o no".