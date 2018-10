(VIDEO) ¿Se accederá a los aguinaldos en petros depositados por el Gobierno?

22 oct. 2018 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el pasado 4 de octubre que los aguinaldos se pagarán "reconvertidos y fijados en petros".



"En el mes de octubre, noviembre viene el pago de los aguinaldos y vamos a pagarlos reconvertidos y fijados en petros. Vamos a pagar los aguinaldos repotenciados", dijo.





Por la poca información existente, sin mayores detalles del anuncio, la población no tiene muy claro cómo podrá acceder a este beneficio con el novedoso instrumento de la criptodivisa El Petro.



En este sentido el portal "Versión Final" reseñó que el asesor de la comisión económica de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Helímenas Espina, comentó que el Gobierno dará bonificaciones en la criptomoneda "para que estas al cambiarlas por bolívares dispongan de bienes y servicios".



Agregó que el pago sería por medio del "WalletPetro" o billetera Petro, el cual está disponible desde el pasado 1 de octubre para la compra y venta de la moneda digital.



"Cualquier persona puede acceder a esta plataforma, de manera similar a la que se ingresa a un monedero de la patria, con un usuario y una contraseña preestablecidos. En el ‘WalletPetro’ las personas podrán intercambiar la criptomoneda con otras divisas, pero no comprar directamente con ella", acotó.



Apuntó que el "WalletPetro" funcionará en casas de cambio autorizadas, por lo que explicó que para que pueda utilizar, comprar o vender, la criptomoneda debe descargar la billetera digital en un dispositivo móvil o alguna otra herramienta que le permita ingresar en la cuenta única.



Posteriormente, debe registrar la billetera creada en la página www.petro.gob.ve para que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) la valide y verifique que quien abrió la cuenta no es "un robot".



"Se pueden meter los bolívares que se deseen pero se empezarán a utilizar hasta después del 5 de noviembre que entra en vigencia la compra de petros en bolívares y el ‘WalletPetro’", resaltó.



Una vez que esté autorizado, las personas podrán realizar transacciones con el Petro, así como pagar los servicios que el Ejecutivo autorice y canjearlos por otras monedas: Hasta el momento no se permitirá operaciones con la divisa entre personas naturales y jurídicas.



Espina añadió que a quienes le depositen los aguinaldos en petros podrán depositarlos en sus cuentas bancarias registradas en la plataforma destacando que las operaciones desde el "WalletPetro" a una cuenta bancaria normal solo demorarían 10 segundos en hacerse efectivas.