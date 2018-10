Cajas de ahorro renuentes a invertir en certificados de oro

19-10-18.-El plan de ahorro en certificados de oro lanzado en septiembre por el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta la baja participación de las cajas de ahorro, entidades que ven con desconfianza un mecanismo cuyos rendimientos no están garantizados.

De las poco más de mil cajas de ahorro que hay en el país -60% de entes públicos- solo 23 han invertido en estos instrumentos, dijeron a Reuters una decena de miembros de esas cajas.

Debido al impacto que tiene en los ingresos la alta inflación, que en un año fue más de 488.000%, los trabajadores acuden con frecuencia a las cajas de ahorro a pedir créditos para comprar comida y medicinas, dijo José Sevilla, presidente de la federación que agrupa a las cajas de ahorro.

"Los trabajadores tienen otras prioridades que adquirir unos certificados que no garantizan dividendos", agregó.

Hace una semana, Maduro cuestionó a los empleados públicos su baja participación en la adquisición de certificados.

"Yo les hice un llamado a las cajas de ahorro, todas las cajas de ahorro me dijeron que sí, pero no he visto ni un bolívar (…) Algo ha fallado", dijo el presidente en un acto en Caracas con trabajadores el 11 de octubre.

Los certificados de oro pagan una amortización cada tres meses y vencen al año. Su valoración está atada al precio del oro internacional, pero a la tasa de cambio oficial, que está muy por debajo del cambio paralelo por el que se rige la mayor parte de la economía venezolana.

"El certificado está asociado a un commodity que está en un ciclo de pérdida de valor y a eso se debe sumar que el tipo de cambio oficial siempre tiende a sobrevaluarse. El inversionista puede recibir menos dinero del que invirtió", explicó Tamara Herrera, economista de la firma Síntesis Financiera.